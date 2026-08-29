Công trình trường nội trú Bát Mọt tăng tốc chặng nước rút

Đầu tháng 8/2026, tiến độ xây dựng công trình Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt mới đạt hơn 75%, trong khi yêu cầu phải hoàn thành, bàn giao vào ngày 30/8 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. Quỹ thời gian gấp rút, khối lượng công việc nhiều đặt ra áp lực lớn cho các đơn vị thi công. Với quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, các đơn vị đã tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, từng bước hoàn thiện các hạng mục, cam kết đưa công trình về đích trước năm học mới.

Toàn cảnh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bát Mọt ngày 27/8.

Thời hạn bàn giao ngay trước mắt, các cán bộ, công nhân trên công trình vẫn cố gắng, quyết tâm để hoàn thiện những phần việc còn lại.

Đeo đèn, trộn bê tông ban đêm là một trong những việc mà các công nhân ở đây phải thường xuyên làm để kịp tiến độ.

Từ hơn 75% vào đầu tháng 8, đến nay tiến độ công trình đã đạt gần 98%.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Kinh doanh, Tổng Công ty 789 - Bộ Quốc phòng (bên trái) cho biết: “Để huy động được hơn 400 con người làm việc ngày đêm tại công trình, ngoài quân số huy động từ những ngày đầu, từ tháng 8/2026 chúng tôi tăng cường thêm khoảng 100 người ở Tổng Công ty ngoài Hà Nội vào. Ngoài ra, lực lượng Quân đội với 120 chiến sĩ cũng được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều động hỗ trợ để thi công kịp khai giảng năm học mới”.

Chỉ trong thời gian ngắn, một khối lượng công việc rất lớn đã được các đơn vị tập trung triển khai, đưa ngôi trường ở xã vùng biên này từ nhóm công trình có tiến độ thấp vươn lên những công trình hoàn thành nhanh nhất trong 6 trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/8, các đơn vị liên quan đã nghiệm thu, bàn giao 5 hạng mục gồm các toà nhà lớp học, khu nội trú, khu công vụ, nhà ăn.

Từ một công trường còn nhiều phần việc dở dang, đến nay diện mạo ngôi trường đã dần hoàn chỉnh. Đơn vị thi công cam kết đến ngày 30/8 công trình sẽ cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, phục vụ lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Hương Quỳnh