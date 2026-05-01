Công nhân Thanh Hóa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

Ngày 24/2/2012, tại Thông báo số 77-TB/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng Công nhân”, đồng thời giao Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam căn cứ tình hình thực tiễn để hướng dẫn tổ chức thực hiện với phương châm hướng về cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện sống, làm việc của công nhân, viên chức, lao động. Qua hơn một thập kỷ triển khai, “Tháng Công nhân” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, là dịp để các cấp công đoàn khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà cho người lao động khó khăn tại Lễ phát động “Tháng Công nhân”, hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2026. Ảnh: Thanh Huê

Tại Thanh Hóa, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Việc triển khai “Tháng Công nhân” những năm qua không chỉ tạo dấu ấn rõ nét mà còn góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội.

Hiện nay, toàn tỉnh có 306.409 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 826 đơn vị (gồm 41 công đoàn phường, xã và 785 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở). Với phương châm “ở đâu có NLĐ, ở đó có công đoàn”, các cấp công đoàn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tháo gỡ khó khăn, ổn định việc làm, bảo đảm thu nhập cho NLĐ. Đồng thời, tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức, tập trung phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp cho NLĐ.

Một trong những điểm sáng nổi bật là công đoàn các cấp đã đẩy mạnh đổi mới quy trình xây dựng, thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Việc phát huy vai trò chủ thể của NLĐ trong đề xuất nội dung, cùng với sự hỗ trợ tích cực của công đoàn cấp trên, đã góp phần nâng cao chất lượng các bản thỏa ước. Nhiều điều khoản được ký kết có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật, nhất là về tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, chế độ phúc lợi và điều kiện làm việc... Đến nay, toàn tỉnh có 306 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký kết được thỏa ước lao động tập thể; bình quân hằng năm gần 70,2% doanh nghiệp có công đoàn thực hiện ký kết. Có 79% doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương, trong đó trên 60% bản thỏa ước có ít nhất một nội dung có lợi hơn cho NLĐ. Những con số này phản ánh rõ nét nỗ lực của tổ chức công đoàn trong việc nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

“Tháng Công nhân” năm 2026 được triển khai với chủ đề “Công nhân Thanh Hóa đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, xác định là đợt cao điểm để chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân”, hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2026 tại Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam (Khu Công nghiệp Hoàng Long, phường Nguyệt Viên) thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Tại chương trình, hơn 1.500 suất quà với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng đã được trao tận tay NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm thiết thực của tổ chức công đoàn.

Sau lễ phát động, nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp tục được triển khai đồng bộ ở các cấp công đoàn. Nổi bật là tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chương trình “Đối thoại tháng 5” giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, NLĐ; hội thi “Tư vấn viên pháp luật và an toàn vệ sinh viên giỏi”. Cùng với đó là việc đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ cũng được chú trọng, như tổ chức khám sức khỏe miễn phí, thăm hỏi đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa “Mái ấm công đoàn”, xây dựng “Không gian văn hóa công nhân” tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động... Đây là những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo động lực để NLĐ yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất và trong triển khai “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”. Qua đó, kịp thời động viên, lan tỏa những tấm gương điển hình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

Với sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động, Công đoàn Thanh Hóa đang ngày càng khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ. “Tháng Công nhân” không chỉ là dịp chăm lo đời sống mà còn là động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Thanh Hóa hiện đại, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Thanh Huê