Cộng đồng doanh nghiệp xã Thiệu Quang đoàn kết cùng phát triển

Chiều 22/11, Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Quang tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Đảng ủy, UBND xã Thiệu Quang cùng các doanh nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Xã Thiệu Quang là địa phương có lợi thế về vị trí địa lí, giao thông thuận lợi cho phát triển kinh tế, đô thị và công nghiệp. Xã nằm ngay tại nút giao cao tốc Bắc - Nam, là điểm xuống cao tốc thứ hai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tính từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh; có Quốc lộ 45 kết nối với Quốc lộ 1A; có đường tỉnh 516C mới được đầu tư nâng cấp... Đây chính là thế mạnh để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, kết nối giao thương.

Đại diện Ban Chấp hành lâm thời Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Quang thông qua quá trình vận động thành lập hội.

Từ nhu cầu liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh, UBND xã Thiệu Quang đã ban hành Quyết định thành lập Ban vận động Hội Doanh nghiệp xã. Đến nay, Ban vận động đã tuyên truyền, thu hút được 50 doanh nghiệp hội viên tham gia và hoàn tất thủ tục pháp lý để thành lập hội.

Báo cáo phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 được Ban vận động trình bày tại đại hội nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Quang trở thành tổ chức đại diện vững mạnh, cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, kịp thời nắm bắt, tổng hợp và phản ánh những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực sản xuất, kinh doanh.

Hội đặt mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ sẽ vận động được 50-60% tổng số doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tham gia Hội; thực hiện ít nhất 10 chuyến tham quan, xúc tiến thương mại; phối hợp tổ chức diễn đàn doanh nghiệp và chương trình tôn vinh doanh nhân tiêu biểu hàng năm.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình đánh giá cao sự ra đời của Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Quang; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về thủ tục để phát triển sản xuất kinh doanh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình cam kết đồng hành cùng Hội Doanh nghiệp xã trong hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và chuyển tải kịp thời các chính sách hỗ trợ tới hội viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tùng Lâm