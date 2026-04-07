Công đoàn Thanh Hóa thành lập mới 11 công đoàn cơ sở

Sáng 7/4, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cấp cơ sở quý I năm 2026. Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu thành lập 100 CĐCS, phát triển tăng thêm 20.000 đoàn viên.

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và các ngành chức năng rà soát, thống kê doanh nghiệp, lao động trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, đồng thời vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn hoạt động.

Tính đến hết quý I năm 2026, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới 11 công đoàn cấp cơ sở, kết nạp 6.629 đoàn viên.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở năm 2026, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thu hút, tập hợp đoàn viên; thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở phù hợp với tình hình thực tế. Vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền có tính thuyết phục cao, tập hợp rộng rãi các đối tượng người lao động, bao gồm cả khu vực chính thức và phi chính thức vào tổ chức công đoàn. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, nhất là cấp ủy ở thôn, phố trong việc nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, số lượng lao động trên địa bàn để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra...

Thanh Huê