Kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026):

Công đoàn Thanh Hóa đồng hành cùng đoàn viên, người lao động

Ngày 28/7/1929, tại số 15 phố Hàng Nón (Hà Nội), Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ được tổ chức, đánh dấu sự ra đời tổ chức công đoàn cách mạng đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ dấu mốc son lịch sử đó, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 28/7 là Ngày truyền thống của Công đoàn Việt Nam. Trải qua 97 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân, đồng hành cùng người lao động (NLĐ) và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống công nhân Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Vạn Lợi (xã Thăng Bình).

Phát huy truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, những năm qua, Công đoàn Thanh Hóa luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy đoàn viên, NLĐ làm trung tâm. Từ 2.051 đoàn viên với 25 công đoàn cơ sở khi mới thành lập, đến nay Công đoàn Thanh Hóa đang trực tiếp quản lý 41 công đoàn phường, xã; 842 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với trên 312.000 đoàn viên. Cùng với sự phát triển của tỉnh, tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố, khẳng định vai trò là cầu nối giữa NLĐ với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp.

Xác định chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình việc làm, đời sống; phối hợp giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho NLĐ; tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại và thương lượng tập thể tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 100% doanh nghiệp Nhà nước và 73% doanh nghiệp ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ; trên 98,7% doanh nghiệp tổ chức đối thoại; 97,5% công đoàn cơ sở tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở. Có 157 doanh nghiệp ký mới thỏa ước lao động tập thể. Nội dung các thỏa ước tập trung vào việc làm, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động, góp phần nâng cao quyền lợi của NLĐ. Các cấp công đoàn cũng tích cực tham gia góp ý xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham gia xét nâng lương, khen thưởng, kỷ luật bảo đảm dân chủ, khách quan. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp thực hiện Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, chế độ, chính sách và quan hệ lao động tại các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh.

Cùng với thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ bằng nhiều hoạt động thiết thực. Từ năm 2022 đến nay, các cấp công đoàn đã chăm lo cho 1.194.457 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí 850,9 tỷ đồng; hỗ trợ 25.057 lượt đoàn viên, NLĐ bị ốm đau, tai nạn lao động với tổng kinh phí 28,382 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 345 “Mái ấm Công đoàn” với tổng kinh phí 14,716 tỷ đồng. Chương trình phúc lợi đoàn viên tiếp tục được triển khai hiệu quả với 297 thỏa thuận hợp tác được ký kết, giúp 196.660 lượt đoàn viên, NLĐ được hưởng ưu đãi, tổng giá trị 29,509 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”, các cấp công đoàn đã tổ chức 275 “Bữa cơm Công đoàn” tại doanh nghiệp với tổng kinh phí 3,617 tỷ đồng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe và nâng cao đời sống cho công nhân lao động.

Công ty TNHH Sakurai Việt Nam (Khu Công nghiệp Lễ Môn) tổ chức tiệc liên hoan tri ân người lao động chào mừng kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam cho hơn 12.000 công nhân lao động.

Song song với đó, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, tiêu biểu như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “5 tiên phong, 5 đồng hành vươn mình xây dựng đội ngũ công nhân lao động lớn mạnh, góp phần phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu”... Qua các phong trào, nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Phát huy truyền thống 97 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, phát huy vai trò của giai cấp công nhân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Bài và ảnh: Thanh Huê