Công đoàn phường Quảng Phú phát động “Tháng Công nhân” năm 2026

Sáng 10/5, Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2026. Đồng chí Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự lễ phát động.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Phú Hoàng Lê Thái kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, ổn định, phát triển bền vững.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành trao quà cho người lao động khó khăn.

Đồng thời đề nghị người sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường kiểm soát các nguy cơ rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe cho người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Phú Hoàng Lê Thái trao quà cho người lao động khó khăn.

Đối với cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất; đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay người lao động khó khăn.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn phường Quảng Phú và các doanh nghiệp trao 139 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.

Công đoàn phường Quảng Phú và đại diện các công đoàn cơ sở ký cam kết hỗ trợ, nhận đỡ đầu con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Công đoàn phường đã triển khai xây dựng mô hình “Con nuôi Công đoàn - Nâng bước tương lai”.

Thanh Huê