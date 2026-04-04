Công đoàn phường Quảng Phú hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Sáng 4/4, Công đoàn phường Quảng Phú đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2026.

Công đoàn phường Quảng Phú có 39 công đoàn cơ sở với 5.657 đoàn viên Công đoàn. 3 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả, 100% đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (NLĐ); 16/30 doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ theo quy định.

Công tác chăm lo đời sống đoàn viên, NLĐ được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực. Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, 100% công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ với tổng số 1.810 suất quà, trị giá trên 1 tỷ đồng; trong đó có 10 đơn vị tổ chức chương trình “Tết Sum vầy”.

Phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Trong quý I đã có gần 20 sáng kiến, đề tài được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế hàng trăm triệu đồng.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn được chú trọng, đã kết nạp mới 45 đoàn viên và vận động 2 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở. Đồng thời, các công đoàn cơ sở đã giới thiệu 37 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có 16 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

Quý II năm 2026, Công đoàn phường Quảng Phú xác định những nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức hiệu quả “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, NLĐ. Tăng cường nắm bắt tình hình đoàn viên, NLĐ, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh để tham mưu, đề xuất với người sử dụng lao động và cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, doanh nghiệp gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả; thực hiện tốt công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, tạo động lực khuyến khích đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Nhân dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn phường Quảng Phú đã trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Thanh Huê