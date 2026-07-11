Công đoàn phường Quảng Phú đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả chăm lo đoàn viên, người lao động

Sáng 11/7, Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, phường Quảng Phú trao quà cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn phường Quảng Phú đã chủ động nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động; phối hợp giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Công tác chăm lo đoàn viên được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 100% công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng 1.810 suất quà trị giá trên 1 tỷ đồng; chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” trao quà với tổng trị giá 450 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Công đoàn phường Quảng Phú Hoàng Lê Thái phát biểu khai mạc hội nghị.

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, công đoàn phường hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn với tổng kinh phí 129 triệu đồng; ra mắt mô hình “Con nuôi Công đoàn - Nâng bước tương lai”, nhận đỡ đầu 9 học sinh là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, có 74 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, làm lợi hàng tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, công đoàn phường thành lập mới 6 công đoàn cơ sở, kết nạp 422 đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Những tháng cuối năm 2026, Công đoàn phường Quảng Phú tiếp tục đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở...

Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Công đoàn phường Quảng Phú đã trao 8 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 8 học sinh là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Công đoàn - Lan tỏa triệu niềm tin" năm 2026; công bố Quyết định công nhận đoàn viên và thành lập các công đoàn cơ sở; ra mắt Tổ tư vấn pháp luật Công đoàn phường Quảng Phú, 2 mô hình điểm “Công đoàn số - Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn” và 2 mô hình điểm “Mỗi đoàn viên công đoàn một ý tưởng sáng tạo”.

Thanh Huê