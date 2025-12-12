Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa tổ chức chương trình thiện nguyện “Cùng học sinh vùng cao tới trường”

Sáng 12/12, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa cùng nhà tài trợ đã phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt tổ chức trao quà “Cùng học sinh vùng cao tới trường” cho các trường Mầm non, Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Bà Vũ Thị Anh Thúy, Chủ tịch Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại buổi trao quà.

Đứng chân trên địa bàn xã Bát Mọt - xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh, Đồn Biên phòng Bát Mọt được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ 17,492 km đường biên giới, với 7 cột mốc và 2 mốc tiếp giáp; có cặp cửa khẩu Khẹo - Thà Láu nằm trên Quốc lộ 47 tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

Xã hiện có 895 hộ/4.117 khẩu, gồm 3 dân tộc sinh sống là: Kinh, Thái, Mường; trong đó dân tộc Thái chiếm 98%. Đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, nhận thức về việc học tập và hướng nghiệp còn hạn chế. Nhận rõ được trách nhiệm và mong muốn được góp một phần công sức để chia sẻ khó khăn, giúp học sinh yên tâm đến trường, những năm qua, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã đồng hành với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của địa phương thông qua các chương trình, mô hình: “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”... Đây là các chương trình, mô hình thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa cùng nhà tài trợ trao quà cho các trường Mầm non, Tiểu học và THCS Bát Mọt...

Phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tạo thêm động lực, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và nhà trường, học sinh ở các cấp học trên địa bàn xã Bát Mọt, Công Đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng nhà tài trợ đã tổ chức chương trình thiện nguyện tại đây.

... và trao 20 xuất quà của nhà tài trợ cho học sinh vượt khó vươn lên học tập của trường THCS Bát Mọt.

Chương trình đã trao gần 300 áo ấm (đồng phục) cho học sinh Trường THCS Bát Mọt; 1 máy phát điện, 1 tủ sấy bát đĩa và một số đồ dùng phục vụ bán trú cho Trường Mầm non Bát Mọt; 1 tivi và 2 máy lọc nước cho Trường Tiểu học Bát Mọt; cùng 20 phần quà là tiền mặt cho các em học sinh vượt khó vươn lên học tập tập của trường THCS Bát Mọt.

Đại diện Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa cùng nhà tài trợ trao 1 tivi, hơn 100 áo ấm và kinh phí hỗ trợ quỹ hoạt động an sinh xã hội cho Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Nhân dịp này, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa cùng nhà tài trợ đã trao 1 tivi, hơn 100 áo ấm và kinh phí hỗ trợ quỹ hoạt động an sinh xã hội cho Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Hoài Anh