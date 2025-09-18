Công điện về việc ứng phó với bão số 8 trên Biển Đông

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 11/CĐ-PTDS ngày 18/9/2025 về việc ứng phó với bão trên Biển Đông.

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa 18/9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 8).

Hồi 13h00 ngày 18/9, vị trí tâm bão ở 19,9 độ Vĩ Bắc, 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 18/9/2025 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc ứng phó với bão trên biển Đông và để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, UBND các xã, phường có tàu, thuyền hoạt động trên biển và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5N; Phía Đông kinh tuyến 113,5E (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường các thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

NM