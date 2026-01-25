Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Môi trường

Không khí lạnh duy trì, Thanh Hóa rét kèm mưa phùn và sương mù

LP
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/1), thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh còn duy trì, kết hợp với quá trình suy yếu dần, khiến trời rét, nền nhiệt thấp vào đêm và sáng sớm, kèm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Không khí lạnh duy trì, Thanh Hóa rét kèm mưa phùn và sương mù

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/1), thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh còn duy trì, kết hợp với quá trình suy yếu dần, khiến trời rét, nền nhiệt thấp vào đêm và sáng sớm, kèm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Không khí lạnh duy trì, Thanh Hóa rét kèm mưa phùn và sương mù

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo dự báo, toàn tỉnh nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển, đêm và sáng sớm có mưa phùn, sương mù, gây giảm tầm nhìn. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13–15°C, cao nhất khoảng 17–19°C.

Tại khu vực miền núi, trời rét đậm, có nơi rét hại; sáng sớm xuất hiện sương mù, nền nhiệt thấp kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, nhiệt độ tại Thanh Hóa có xu hướng nhích dần lên, song thời tiết rét, ẩm với mưa phùn và sương mù vẫn còn duy trì trong ngắn hạn, nhất là vào đêm và sáng sớm.

⚠️ Cảnh báo: Người dân cần đề phòng thời tiết rét kèm độ ẩm cao, chú ý giữ ấm cho người già, trẻ nhỏ; các phương tiện tham gia giao thông cần đề phòng trơn trượt, hạn chế tầm nhìn do sương mù và mưa phùn.

Dự báo, trong những ngày tới miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, rét đậm chỉ còn xảy ra tại một số khu vực vùng núi cao. Khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời ấm dần và xu hướng ấm sẽ duy trì từ nay đến hết tháng 1.

LP

Từ khóa:

#Sương mù #Không khí lạnh #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #Thanh hóa #Thời tiết #Trời rét #Sản xuất nông nghiệp #Quốc gia #sáng #Miền bắc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ngọc Liên tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản

Ngọc Liên tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã Ngọc Liên luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Vì vậy hoạt động khai thác khoáng sản từng bước đi vào nền nếp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật...
Thanh Hóa rét đậm, rét hại, nhiệt độ vùng núi xuống 10°C

Thanh Hóa rét đậm, rét hại, nhiệt độ vùng núi xuống 10°C

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh, gây mưa nhỏ, gió Đông Bắc và nền nhiệt giảm sâu, nhiều nơi rét đậm, rét hại. Dự báo trong 1–2 ngày tới, thời tiết vẫn duy trì trạng thái rét đậm,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh