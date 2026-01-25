Không khí lạnh duy trì, Thanh Hóa rét kèm mưa phùn và sương mù

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/1), thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh còn duy trì, kết hợp với quá trình suy yếu dần, khiến trời rét, nền nhiệt thấp vào đêm và sáng sớm, kèm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo dự báo, toàn tỉnh nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển, đêm và sáng sớm có mưa phùn, sương mù, gây giảm tầm nhìn. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13–15°C, cao nhất khoảng 17–19°C.

Tại khu vực miền núi, trời rét đậm, có nơi rét hại; sáng sớm xuất hiện sương mù, nền nhiệt thấp kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu, nhiệt độ tại Thanh Hóa có xu hướng nhích dần lên, song thời tiết rét, ẩm với mưa phùn và sương mù vẫn còn duy trì trong ngắn hạn, nhất là vào đêm và sáng sớm.

⚠️ Cảnh báo: Người dân cần đề phòng thời tiết rét kèm độ ẩm cao, chú ý giữ ấm cho người già, trẻ nhỏ; các phương tiện tham gia giao thông cần đề phòng trơn trượt, hạn chế tầm nhìn do sương mù và mưa phùn.

Dự báo, trong những ngày tới miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, rét đậm chỉ còn xảy ra tại một số khu vực vùng núi cao. Khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc trời ấm dần và xu hướng ấm sẽ duy trì từ nay đến hết tháng 1.

LP