Miền Bắc đón thêm 2 đợt không khí lạnh yếu, trời rét kèm mưa mù

Sau đợt rét đậm diện rộng, tuần này, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm 2 đợt không khí lạnh tăng cường yếu, kìm hãm sự tăng nhiệt đi kèm với đó là mưa mù.

Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc có mưa nhỏ kèm sương mù (Ảnh minh họa)

Ngày hôm nay (26/1), miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông. Nhiều tỉnh thành có mưa nhỏ kèm sương mù. Nhiệt độ cao nhất khoảng 17-20 độ C, trời rét, vùng núi có nơi vẫn còn rét đậm.

Từ ngày 27/1, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc sẽ tăng nhiệt dần.

Dự báo đến thứ Bảy (31/1), miền Bắc đón một đợt gió mùa Đông Bắc tràn về gây mưa và giảm nhiệt. Tuy nhiên, nhiệt độ ít có khả năng giảm xuống mức rét đậm, rét hại như tuần vừa qua.

Ở miền Trung, dự báo hôm nay và thứ ngày 30/1 sẽ là 2 ngày tạnh ráo nhất trong tuần, trời có nắng ấm. Các ngày còn lại sẽ có mưa nhỏ từ tỉnh Thanh Hóa đến phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Trời ấm áp, nhiệt độ cao nhất từ 22-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ tuần này tiếp tục trạng thái se lạnh vào sáng sớm, có nơi xuất hiện sương mù nhẹ. Trong ngày trời nắng mạnh và khô nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ C, độ ẩm dưới 60%, cảnh báo nguy cơ dễ xảy ra cháy nổ trong khu dân cư.

Theo VTV