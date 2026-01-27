Từ nay đến hết tháng 1/2026, Thanh Hóa rét ẩm, mưa phùn và sương mù kéo dài

Trong những ngày cuối tháng 1/2026, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu yếu và nhiều đợt không khí lạnh mới tràn xuống từ phía Bắc, khiến thời tiết có xu hướng lạnh ẩm, mây nhiều và có mưa nhỏ rải rác. Đây là giai đoạn thời tiết chuyển mùa Đông – Xuân, với nền nhiệt duy trì ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm khiến người dân cần chủ động phòng tránh.

Trong 6 ngày tới (từ hôm nay (27/1 đến ngày 01/02/2026), thời tiết khu vực tỉnh Thanh Hóa duy trì lạnh ẩm, mưa phùn nhỏ, trời âm u nhiều thời điểm trong ngày.

Nhiệt độ:

Ban ngày: khoảng 20–26°C, có nơi trên 25°C vào giữa tuần.

Ban đêm: khoảng 17–20°C, lạnh hơn vào sáng sớm.

Mưa: khả năng mưa nhỏ đến mưa phùn rải rác, tập trung vào đầu và cuối tuần.

Độ ẩm: cao, trời ẩm ướt do hoàn lưu không khí lạnh kết hợp độ ẩm cao.

Thanh Hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu xen kẽ với những ngày tăng nhiệt nhẹ, tạo điều kiện cho mưa phùn, sương mù và trời lạnh ẩm kéo dài. Dù các đợt lạnh hiện tại nhỏ hơn những đợt trước đó, nhưng vẫn gây thời tiết ẩm thấp và khó chịu, nhất là vào giờ sáng sớm và đêm.

Cụ thể thời tiết một số ngày:

Ngày 27/01: Nhiều mây và có mưa nhỏ, trời lạnh ẩm.

Ngày 28/01: Trời giảm mây, nhiệt độ có thể tăng nhẹ hơn nhưng vẫn ẩm lạnh vào sáng – tối.

Ngày 29–30/01: Mưa nhỏ tiếp tục và nền nhiệt ban ngày không tăng nhiều.

Ngày 31/01 – 01/02: Mưa trở lại, trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Diễn biến thời tiết bất thường, các chuyên gia y tế lưu ý người dân luôn cần giữ ấm cơ thể: Mặc thêm áo ấm vào sáng sớm và đêm, đặc biệt trẻ nhỏ, người già và người có bệnh hô hấp nên giữ ấm kỹ càng.

Cẩn thận khi tham gia giao thông: Sương mù và mưa phùn làm giảm tầm nhìn, nguy cơ trượt đường – đặc biệt ở khu vực miền núi và vùng đồng bằng thấp.

Bảo vệ sức khỏe: Thời tiết lạnh ẩm dễ gây các bệnh đường hô hấp (ho, viêm họng), nên giữ ấm cổ họng, tăng cường dinh dưỡng.

Chăm sóc vật nuôi, cây trồng: Nhiệt độ giảm và ẩm ướt kéo dài có thể ảnh hưởng tới cây trồng mùa Đông – Xuân và vật nuôi nhỏ; bố trí chuồng trại, che chắn bảo vệ.

Theo dõi dự báo chi tiết: Người dân chủ động cập nhật bản tin dự báo thời tiết chính xác từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các kênh thông tin chính thống để chủ động ứng phó.

