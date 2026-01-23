Thanh Hóa rét đậm, rét hại, nhiệt độ vùng núi xuống 10°C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh mạnh, gây mưa nhỏ, gió Đông Bắc và nền nhiệt giảm sâu, nhiều nơi rét đậm, rét hại. Dự báo trong 1–2 ngày tới, thời tiết vẫn duy trì trạng thái rét đậm, vùng núi có nơi xuống 10°C.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ lúc 19 giờ phổ biến từ 12–13°C. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2–3, vùng biển ven bờ cấp 4–5.

Ngày hôm nay (23/1), Thanh Hóa tiếp tục chịu ảnh hưởng sâu của không khí lạnh. Trên đất liền, mây thay đổi đến nhiều mây, phổ biến không mưa, gió Đông Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4. Nhiệt độ thấp nhất khu vực trung du, miền núi (Mường Lát, Quan Sơn, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn...) phổ biến 10–12°C; khu vực đồng bằng, ven biển (Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Sầm Sơn...) từ 14–15°C, trời rét đậm.

Đêm 23, rạng sáng 24/1, nhiệt độ thấp nhất tại các khu vực vẫn duy trì ở mức tương tự, rét đậm tiếp tục bao trùm trên diện rộng.

Trên vùng biển, đêm nay gió Đông Bắc cấp 3–4, ngoài khơi cấp 5, có lúc cấp 6; sóng cao 1,2–2,2m, biển động nhẹ; từ ngày 23/1 gió giảm dần.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh; đồng thời gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, vật nuôi. Gió mạnh, sóng lớn trên biển ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.

Theo khuyến cáo của chuyên gia y tế, khi thời tiết rét đậm, rét hại, người dân cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng đầu, cổ, ngực và bàn chân; hạn chế ra ngoài trời vào đêm và sáng sớm. Cần ăn uống đủ chất, bổ sung nước ấm, tăng cường rau xanh, trái cây để nâng cao sức đề kháng. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người mắc bệnh tim mạch, huyết áp, hô hấp cần được theo dõi sức khỏe chặt chẽ, sử dụng thuốc theo chỉ định, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi sử dụng thiết bị sưởi, đốt than, củi để sưởi ấm phải bảo đảm thông thoáng, tránh nguy cơ ngộ độc khí CO. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân duy trì luyện tập thể dục nhẹ trong nhà, giữ nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ; che chắn chuồng trại, giữ ấm cho vật nuôi, bảo vệ cây trồng trước diễn biến rét kéo dài.

LP