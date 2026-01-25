Ngọc Liên tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản

Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã Ngọc Liên luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Vì vậy hoạt động khai thác khoáng sản từng bước đi vào nền nếp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại Công ty CP Thống Nhất.

Cùng cán bộ Phòng kinh tế, UBND xã Ngọc Liên, chúng tôi đến thăm Công ty CP Thống Nhất. Ông Lê Đức Tài, giám đốc công ty, cho biết: Năm 2019, công ty được UBND tỉnh chấp thuận cho khai thác đá sản xuất vật liệu xây dựng và đá ốp lát ở thôn Z111, với trữ lượng khai thác 50.000m3/năm. Hàng năm, đơn vị đều được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát việc chấp hành khai thác khoáng sản đúng tọa độ, diện tích, trữ lượng, công suất theo quy định. Đơn vị đã thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương pháp, quy trình kỹ thuật; đảm bảo an toàn kỹ thuật, an toàn mỏ, lao động và an toàn vật liệu nổ; cắm mốc đánh dấu, tránh tình trạng khai thác vượt diện tích đã được cấp giấy phép; đầu tư hệ thống camera để theo dõi nhằm tránh thất thoát tài nguyên; thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định...

Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên Phạm Thị Hà, cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 18 đơn vị được UBND tỉnh chấp thuận cho khai thác đá để sản xuất vật liệu xây dựng và đá ốp lát. Để nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, trong thời gian qua, xã đã đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Khoáng sản, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến các doanh nghiệp và quần chúng Nhân dân trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức chấp hành các quy định của pháp luật cho các doanh nghiệp và để người dân giám sát các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản. Cử công chức phụ trách tham gia các lớp tập huấn về công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn do tỉnh tổ chức. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hồ sơ, thủ tục về đất đai, khoáng sản, xây dựng, môi trường, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy tại các doanh nghiệp khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản. Chỉ đạo các đơn vị khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản. Hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin. Phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc có kiến nghị của người dân.

Hiện nay, các đơn vị khai thác khoáng sản được cấp phép trên địa bàn xã Ngọc Liên cơ bản thực hiện nghiêm việc khai thác trong mốc giới và các biện pháp bảo vệ môi trường. Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, thời gian tới ngoài tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về Luật Khoáng sản và các văn bản quy phạm pháp luật khác, xã Ngọc Liên sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Khoáng sản.

Bài và ảnh: Khắc Công