Tết Bính Ngọ có mưa rét, nồm ẩm không?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tết Bính Ngọ năm nay nền nhiệt nhiều khu vực cao hơn trung bình, ít khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.

Thời tiết dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026, thời tiết có thể lạnh hơn so với các năm trước. Ảnh minh hoạ: Canva.

Từ ngày 25/1, miền Bắc bắt đầu ấm dần, kết thúc đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên trong mùa đông năm nay. Khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu còn xuất hiện những đợt rét cực đoan hay không và thời tiết dịp Tết sẽ diễn biến thế nào.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những tháng còn lại của mùa đông, nền nhiệt cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Riêng trong tháng 2 và 3, thời tiết nhìn chung ấm hơn, ít có khả năng xảy ra đợt rét sâu như đợt rét vừa qua ở các tỉnh miền Bắc.

Dự báo trong tháng 2 -tháng chính đông – có khoảng 2-3 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên, các đợt này được nhận định khó đạt cường độ mạnh, ít khả năng gây rét đậm, rét hại diện rộng như đợt vừa qua. Những ngày cuối tháng 1, đầu tháng 2 có thể xuất hiện một đợt gió mùa Đông Bắc và chỉ kéo dài khoảng 1-2 ngày.

So với trung bình nhiều năm và mùa đông 2023-2024, mùa đông năm nay được đánh giá là ấm hơn, số đợt rét đậm, rét hại ít hơn.

Về thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, nền nhiệt ở Bắc Bộ và Trung Bộ trong kỳ nghỉ Tết có xu hướng cao hơn trung bình từ 0,5-1 độ C. Các đợt không khí lạnh trong tháng 2 chủ yếu có cường độ yếu đến trung bình, ít khả năng gây rét sâu trên diện rộng. Nhìn chung, miền Bắc và miền Trung thời tiết ấm, ít mưa, thuận lợi cho đi lại, du xuân.

Đáng chú ý, khu vực Nam Bộ – nơi thường xuất hiện nắng nóng trong dịp Tết – năm nay có nền nhiệt thấp hơn trung bình nhiều năm, khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt không cao.

Về hiện tượng mưa phùn và nồm ẩm, đặc trưng thời tiết quen thuộc ở miền Bắc mỗi dịp Tết, cơ quan khí tượng cho biết mưa nhỏ, mưa phùn vẫn có thể xuất hiện rải rác trong dịp Tết. Tuy nhiên, hiện tượng nồm ẩm ít khả năng xảy ra, do cao điểm nồm thường rơi vào nửa cuối tháng 2 và các tháng 3-4.

Như vậy, từ nay đến Tết Nguyên đán, miền Bắc vẫn có thể xuất hiện thêm 2-3 đợt rét trong tháng 2 nhưng đều ngắn ngày, nhiều khả năng đón Tết trong không khí ấm áp hơn. Mưa phùn, nồm ẩm ít xảy ra, chủ yếu xuất hiện sau Tết. Miền Trung, miền Nam thời tiết Tết cơ bản tạnh ráo, ở miền Trung ít khả năng mưa rét, còn ở miền Nam ít khả năng xảy ra nắng nóng.

