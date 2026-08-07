Công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 68/CĐ-PTDS ngày 7/8/2026 về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương ven biển và các địa phương nghề cá khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới ghi nhận vào hồi 16 giờ ngày 7/8. Ảnh: vndms.gov.vn

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 7/8 vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8. Dự báo đến 9 giờ ngày 8/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng này và suy yếu dần thành vùng áp thấp vào ngày 9/8.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện trên biển; tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh, bảo đảm an toàn về người khi có sự cố; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và các hình thái thiên tai đi kèm; kịp thời dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin về diễn biến thời tiết, thiên tai và các biện pháp ứng phó, giúp người dân, chủ phương tiện chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các sở, ngành, đơn vị và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp ứng phó với áp thấp nhiệt đới; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình theo quy định.

LP (Nguồn Ban Chỉ huy PTDS tỉnh)