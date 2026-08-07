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Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa có mưa rất to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

LP
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 7/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát hành các bản tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên địa bàn tỉnh.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa có mưa rất to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Chiều 7/8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa phát hành các bản tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên địa bàn tỉnh.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa có mưa rất to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h00 ngày 7/8/2026. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 7/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ, sau đó suy yếu dần thành vùng áp thấp. Cơ quan khí tượng nhận định áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa có mưa rất to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: vndms.gov.vn

Đối với khu vực Thanh Hóa, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết, nhiều vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to và dông trên vùng biển Thanh Hóa cùng nhiều xã, phường trong tỉnh; đồng thời các vùng mây đối lưu từ Ninh Bình và Phú Thọ đang di chuyển về phía Thanh Hóa.

Trong vài giờ tới, các vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to, kèm dông, sét và gió mạnh, sau đó mở rộng ra nhiều khu vực khác trong tỉnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; trên biển có thể xuất hiện lốc xoáy và sóng cao, gây nguy hiểm cho người và các hoạt động trên biển. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cũng phát đi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Trong 24 giờ qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Tam Chung 118 mm, Quan Sơn 82,4 mm, Sơn Hà 77,2 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa có mưa rất to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sụt lún, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong 6 giờ tới, Thanh Hóa tiếp tục có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 40 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo tại nhiều khu vực trong tỉnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng lưu ý lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, làm hư hỏng công trình dân sinh, ảnh hưởng hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội và gây ách tắc giao thông cục bộ.

LP

Từ khóa:

#Áp thấp nhiệt đới #Thanh hóa #Sạt lở đất #Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn #tỉnh #Bạch Long Vĩ #cảnh báo lũ quét #Mưa đá #Quốc gia #Nguy cơ

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