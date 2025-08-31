Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn hai xã Yên Nhân, Bát Mọt

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND, ngày 31/8/2025 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn xã Yên Nhân và xã Bát Mọt để khắc phục hậu quả do bão số 5 năm 2025 và mưa lũ sau bão gây ra.

Bão số 5 và mưa lũ sau bão đã gây nhiều thiệt hại tại xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa.

Bão số 5 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại về người, tài sản, sản xuất và cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trên địa bàn xã Yên Nhân và xã Bát Mọt, thiên tai đã gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, nhà ở và cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, gây chia cắt cục bộ, mất điện và thông tin liên lạc...

Tại xã Yên Nhân, thiên tai đã làm 2 người bị thương, 123 hộ/492 nhân khẩu phải sơ tán (đến nay, còn 62 hộ/259 nhân khẩu đang còn ở nơi sơ tán), 180 nhà bị hư hỏng (trong đó có 24 nhà thiệt hại hoàn toàn), các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị sạt lở, hư hỏng tại nhiều vị trí gây chia cắt, các cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường mầm non, nhà văn hóa, hệ thống điện, viễn thông, kè chống sạt lở, cột phát sóng truyền thông bị thiệt hại, hư hỏng nghiêm trọng và các thiệt hại khác.

Tại xã Bát Mọt, thiên tai đã làm 35 hộ/131 nhân khẩu phải sơ tán, di dời khẩn cấp (đến nay, các hộ nêu trên vẫn đang ở tại nơi sơ tán), các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã bị sạt lở, hư hỏng nhiều vị trí gây chia cắt, cơ sở hạ tầng thiết yếu như nhà ở, công sở xã, hệ thống điện, viễn thông bị hư hỏng và các thiệt hại khác.

Các biện pháp khẩn cấp cần triển khai thực hiện ngay

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh có liên quan và UBND các xã Yên Nhân, Bát Mọt tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 6693-CV/VPTU ngày 28/8/2025, của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công điện: Số 16/CĐ-UBND ngày 26/8/2025, số 18/CĐ-UBND ngày 27/8/2025 và Công văn số 14653/UBND-NNMT ngày 29/8/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, mưa lũ và hỗ trợ ổn định đời sống, sinh hoạt của Nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn xã Bát Mọt và xã Yên Nhân; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ khẩn cấp sau:

UBND các xã Yên Nhân, Bát Mọt tiếp tục kiểm tra, rà soát các hộ dân còn đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét để có phương án sơ tán, di dời đến nơi an toàn; không để người dân (đang ở nơi sơ tán) trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan.

Cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiếu yếu cho Nhân dân, không để người dân đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ cùng với lực lượng tăng cường của Quân đội, Công an và các đơn vị liên quan hỗ trợ Nhân dân sửa chữa, khôi phục nhà ở, cơ sở hạ tầng; dọn dẹp đất đá, vật cản, cây đổ, vệ sinh môi trường,...

Tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí sạt lở, nguy hiểm, để người dân biết, chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa, lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo tiếp tục tăng cường thêm nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị cần thiết và hậu cần của đơn vị để hỗ trợ chính quyền và Nhân dân xã Yên Nhân và xã Bát Mọt khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thường Xuân chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cử cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp lên hiện trường để hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ chính quyền và Nhân dân xã Yên Nhân và xã Bát Mọt: Triển khai kịp thời các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp; sửa chữa, khắc phục trước mắt cơ sở hạ tầng bị sự cố theo phương châm “bốn tại chỗ”; Kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại và xây dựng phương án khắc phục khẩn cấp về dân sinh, kinh tế và cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT (trong đó lưu ý đối với việc khôi phục cơ sở hạ tầng phải nêu cụ thể: số lượng công trình; hiện trạng hư hỏng, quy mô, giải pháp và sơ bộ tổng mức đầu tư, mức độ ưu tiên của từng công trình...).

Chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định ngay việc hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để xử lý môi trường và khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị quản lý đường bộ có liên quan huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để dọn dẹp, xử lý các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở, sa bồi đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn xã Yên Nhân và xã Bát Mọt trong thời gian sớm nhất.

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thường Xuân chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cử cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp lên hiện trường để hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ chính quyền và Nhân dân xã Yên Nhân và xã Bát Mọt kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại và xây dựng phương án khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực giao thông và xây dựng (bao gồm: số lượng công trình; hiện trạng hư hỏng, quy mô, giải pháp và sơ bộ tổng mức đầu tư, mức độ ưu tiên của từng công trình...).

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ nhu cầu thực tế của các địa phương, chỉ đạo khẩn trương cung cấp hàng hoá (lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm,...) cứu trợ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân xã Yên Nhân và xã Bát Mọt trong thời gian tới.

Sở Y tế chỉ đạo hỗ trợ các xã Yên Nhân, Bát Mọt khắc phục các cơ sở y tế bị thiệt hại, không để gián đoạn đối với hoạt động cấp cứu, điều trị người bệnh, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho người dân, nhất là người dân đang phải sơ tán; chỉ đạo xử lý vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, các Công ty: Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo tăng cường nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị cần thiết hỗ các xã: Bát Mọt, Yên Nhân khắc phục ngay các sự cố đối với hệ thống viễn thông, điện trong thời gian sớm nhất để phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hỗ trợ các xã Yên Nhân, Bát Mọt khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại, hỗ trợ thiết bị giảng dạy, sách giáo khoa và đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại, bảo đảm đủ điều kiện khai giảng năm học mới và điều kiện học tập cho học sinh.

Sở Tài chính chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí đảm bảo cho các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã Yên Nhân, Bát Mọt thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trong thời gian sớm nhất.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thường Xuân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 3, khoản 4 Điều này. 11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động, kêu gọi, tiếp nhận tiền, hiện vật từ các tổ chức, các nhân từ thiện trong và ngoài nước để cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã: Bát Mọt, Yên Nhân.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền rộng rãi về tình huống khẩn cấp nêu trên.

Các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các xã Yên Nhân, Bát Mọt trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, khẩn trương kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại, xây dựng và triển khai ngay phương án khắc phục khẩn cấp về dân sinh, kinh tế và cơ sở hạ tầng; trong đó lưu ý đối với những nội dung thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã, phải chủ động giải quyết theo thẩm quyền; những nội dung vượt quá khả năng hoặc không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để được xem xét, giải quyết kịp thời.

Hỗ trợ, hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất; tổ chức phân bổ các nguồn lực đã được các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ quan đoàn thể cấp tỉnh hỗ trợ và các nguồn quyên góp từ thiện khác đến người dân, đảm bảo kịp thời, công bằng, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí và phát sinh tố cáo, khiếu nại.

Trên cơ sở thực tế diễn biến, tình hình, thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ gây ra trên địa bàn, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai của xã đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Giao Sở Tài chính trên cơ sở báo cáo, đề xuất của UBND các xã Yên Nhân, Bát Mọt, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưa, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp và khắc phục khẩn cấp cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai và các chế độ, chính sách khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong đó, lưu ý đối với các nội dung hỗ trợ khắc phục khẩn cấp về cơ sở hạ tầng, phải tham mưu, đề xuất cụ thể về cấp quyết định đầu tư và chủ đầu tư dự án, đảm bảo khắc phục khẩn trương, phát huy hiệu quả đầu tư.

Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách có liên quan cho người dân bị thiệt hại do thiên tai theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung có liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể UBND các xã Yên Nhân, Bát Mọt trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

