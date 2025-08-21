Công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với vị trí sạt lở trên tuyến đường từ Quan Sơn đi Tam Lư

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND, ngày 21/8/2025 công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với vị trí sạt lở taluy dương tại lý trình khoảng Km0+750 bên trái tuyến đường từ trung tâm xã Quan Sơn đi xã Tam Lư.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với vị trí sạt lở taluy dương lý trình khoảng Km0+750 trên tuyến đường từ trung tâm xã Quan Sơn đi xã Tam Lư.

Theo đó, ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2025 (bão Wipha) và mưa sau bão đã gây ra sạt lở cung trượt taluy dương tại lý trình khoảng Km0+750 bên trái tuyến đường từ trung tâm xã Quan Sơn đi xã Tam Lư làm bồi lấp toàn bộ mặt đường, gây tắc đường.

Chiều dài khu vực sạt lở khoảng 110m, chiều cao khoảng 30m; trên đỉnh có cung trượt, vết nứt dọc chiều dài khoảng 180m, khe nứt cung trượt rộng khoảng 50cm, cách vị trí hiện đã sạt khoảng 65m.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Quan Sơn tổ chức cắm biển cảnh báo, lập rào chắn tại khu vực nguy hiểm đang sạt lở, không để người và vật nuôi đi vào khu vực nêu trên. Đồng thời, có phương án điều tiết, đảm bảo giao thông đi lại của người dân trong khu vực; thực hiện các biện pháp thông tin, tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi về vị trí sạt lở, để Nhân dân biết, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp nêu trên để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Về các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Quan Sơn nghiên cứu nội dung Công văn số 6873/SXD-QLHT ngày 12/8/2025 của Sở Xây dựng và các quy định của pháp luật hiện hành để quyết định triển khai dự án theo hình thức công trình khẩn cấp (UBND xã Quan Sơn ban hành Lệnh Xây dựng công trình khẩn cấp) đảm bảo theo quy định.

Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND xã Quan Sơn và các đơn vị liên quan; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí để xử lý khắc phục sạt lở khu vực nêu trên theo quy định.

Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn UBND xã Quan Sơn trong quá trình thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

