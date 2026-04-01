Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, cán bộ của TTXVN, VTV, VOV và 2 viện hàn lâm

Sáng 1/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác tổ chức và cán bộ.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan hữu quan cùng dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương thông báo các Quyết định của Bộ Chính trị (ngày 30/3/2026) quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

Các quyết định nêu rõ đây là các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư.

Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam có chức năng nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn. Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam có chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển, tiếp nhận công nghệ. Đài Truyền hình Việt Nam là Đài truyền hình quốc gia; Đài Tiếng nói Việt Nam là Đài phát thanh quốc gia; Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thông tấn quốc gia; là các cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, đa ngôn ngữ của Đảng, Nhà nước, giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, văn hoá, tham gia định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và trực tiếp tham gia đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng, tư tưởng của Đảng, là đơn vị dự toán cấp I của ngân sách Trung ương, lãnh đạo đơn vị có cấp trưởng và không quá 4 đồng chí cấp phó.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao các Quyết định cho đại diện lãnh đạo 5 cơ quan, gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Hoàng Trung Dũng công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về: Phân công, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; phân công, bổ nhiệm đồng chí Trần Hồng Thái, Uỷ viên Trung ương Đảng giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; phân công, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; bổ nhiệm đồng chí Vũ Việt Trang giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam kiêm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chuyển giao 5 cơ quan gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam từ cơ quan của Chính phủ sang là các đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời tiếp nhận các Đảng bộ nêu trên từ Đảng ủy Chính phủ sang Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

“Đây là quyết định có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực quốc gia, các cơ quan nghiên cứu khoa học trọng yếu của đất nước; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương đối với các lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước," Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững, với thời cơ và thách thức đan xen, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan báo chí và khoa học là rất cao, rất toàn diện và cấp bách, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Việc chuyển giao các cơ quan về Ban Chấp hành Trung ương không chỉ là sự thay đổi về mặt tổ chức, mà quan trọng hơn là sự chuyển đổi về vị trí, vai trò, yêu cầu và nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, đối với ba cơ quan báo chí cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tư tưởng của Đảng, tiếp tục góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với tinh thần kịp thời, chủ động, sắc bén, thuyết phục và chuyên nghiệp; làm chủ công nghệ mới, nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng độ che phủ, tiếp cận hiệu quả các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; xây dựng hệ sinh thái truyền thông quốc gia mạnh, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế; chú trọng xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn cao và thích ứng nhanh với môi trường truyền thông mới.

Đối với hai Viện Hàn lâm, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lớn, tầm chiến lược, dài hạn, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, gắn kết chặt chẽ giữa khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế khoa học Việt Nam trên trường quốc tế.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các đảng bộ, cơ quan sau khi được chuyển giao, tiếp nhận khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với vị trí mới; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện và phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết thống nhất, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Thay mặt các cơ quan, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; Chính phủ, Đảng ủy Chính phủ và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ban Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các cơ quan, ban, ngành, bộ đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với 5 cơ quan trong suốt thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện trọng đại trong lịch sử hình thành và phát triển của 5 cơ quan, trong đó có 3 cơ quan báo chí, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, lĩnh vực báo chí, truyền thông gặp nhiều khó khăn, thách thức và sự cạnh tranh gay gắt, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững, khẳng định vị trí là cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ, vươn tầm khu vực và xây dựng vị thế trên trường quốc tế, là tiếng nói chính thống, tin cậy của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của các tầng lớp nhân dân; làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua tuyên truyền chủ trương, đường lối, đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng nội dung chính luận, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó./.

Theo TTXVN