Công an xã Vĩnh Lộc hỗ trợ công dân bị lạc trong đêm trở về với gia đình

Thông tin từ Công an xã Vĩnh Lộc, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 4/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã, Tổ công tác của đơn vị đã phát hiện trên địa bàn khu phố 3, xã Vĩnh Lộc có một phụ nữ đi một mình, có biểu hiện bất thường nên đã dừng lại kiểm tra, xác minh và hỗ trợ.

Công an xã Vĩnh Lộc liên hệ với gia đình đến đón chị Lê Thị T. về nhà an toàn.

Vào thời điểm phát hiện, người phụ nữ đi một mình và có biểu hiện bất thường. Sau khi xác định công dân không phải là người địa phương mà đi lạc đến xã Vĩnh Lộc, Tổ công tác đã đưa công dân về Công an xã bố trí nơi nghỉ, đồng thời liên hệ Công an các địa phương trong tỉnh để xác định nhân thân, lai lịch của công dân.

Đến sáng 4/2, Công an xã Vĩnh Lộc xác định được người đi lạc là công dân xã Định Hòa nên đã phối hợp xác minh, kiểm tra và liên hệ với bố của cô gái là ông L.N.T, sinh năm 1979 trú tại thôn Thung Thôn, xã Định Hoà. Người bị lạc trong đêm tên là Lê Thị T. sinh năm 2001, hiện đang ở cùng bố.

Sau khi nhận được thông tin từ Công an xã Vĩnh Lộc, gia đình đã đến đón chị T. về.

Theo thông tin trao đổi từ gia đình, chị T. bị bệnh khoảng 4 năm trở lại đây, chiều 3/2, chị T. bỏ nhà đi, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Sau khi đón con về nhà an toàn, ông L.N.T đã viết thư cảm ơn Công an xã Vĩnh Lộc và tổ công tác.

Quốc Hương