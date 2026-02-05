Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Công an xã Vĩnh Lộc hỗ trợ công dân bị lạc trong đêm trở về với gia đình

Quốc Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an xã Vĩnh Lộc, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 4/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã, Tổ công tác của đơn vị đã phát hiện trên địa bàn khu phố 3, xã Vĩnh Lộc có một phụ nữ đi một mình, có biểu hiện bất thường nên đã dừng lại kiểm tra, xác minh và hỗ trợ.

Công an xã Vĩnh Lộc hỗ trợ công dân bị lạc trong đêm trở về với gia đình

Thông tin từ Công an xã Vĩnh Lộc, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 4/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã, Tổ công tác của đơn vị đã phát hiện trên địa bàn khu phố 3, xã Vĩnh Lộc có một phụ nữ đi một mình, có biểu hiện bất thường nên đã dừng lại kiểm tra, xác minh và hỗ trợ.

Công an xã Vĩnh Lộc hỗ trợ công dân bị lạc trong đêm trở về với gia đình

Công an xã Vĩnh Lộc liên hệ với gia đình đến đón chị Lê Thị T. về nhà an toàn.

Vào thời điểm phát hiện, người phụ nữ đi một mình và có biểu hiện bất thường. Sau khi xác định công dân không phải là người địa phương mà đi lạc đến xã Vĩnh Lộc, Tổ công tác đã đưa công dân về Công an xã bố trí nơi nghỉ, đồng thời liên hệ Công an các địa phương trong tỉnh để xác định nhân thân, lai lịch của công dân.

Đến sáng 4/2, Công an xã Vĩnh Lộc xác định được người đi lạc là công dân xã Định Hòa nên đã phối hợp xác minh, kiểm tra và liên hệ với bố của cô gái là ông L.N.T, sinh năm 1979 trú tại thôn Thung Thôn, xã Định Hoà. Người bị lạc trong đêm tên là Lê Thị T. sinh năm 2001, hiện đang ở cùng bố.

Sau khi nhận được thông tin từ Công an xã Vĩnh Lộc, gia đình đã đến đón chị T. về.

Theo thông tin trao đổi từ gia đình, chị T. bị bệnh khoảng 4 năm trở lại đây, chiều 3/2, chị T. bỏ nhà đi, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Sau khi đón con về nhà an toàn, ông L.N.T đã viết thư cảm ơn Công an xã Vĩnh Lộc và tổ công tác.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Xã Vĩnh Lộc #Công dân #Xã Định Hòa #Hỗ trợ #Gia đình #An ninh trật tự #Bất thường #tổ công tác #Phát hiện #Kiểm tra

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 6/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hàm Rồng và phường Hạc Thành.
Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Mường Lý (xã Mường Lý).
Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Kinh tế
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNNMT về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh