Xã Lưu Vệ và các đơn vị tài trợ trao gần 300 suất quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo

Sáng 5/2, xã Lưu Vệ phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình trao quà cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đại biểu dự chương trình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 294 suất quà tết gồm các nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lưu Vệ.

Trong đó, xã Lưu Vệ trao 174 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Nam Thanh Hóa trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Sầm Sơn trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; Công ty TNHH Sakurai Việt Nam trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Ngoài ra, có 276 suất quà sẽ được trao tại các thôn cho những đối tượng không thể đến nhận trực tiếp.

Lãnh đạo UBND xã Lưu Vệ trao quà cho các hộ gia đình.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Nam Thanh Hóa trao quà cho các hộ gia đình.

Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa trao quà cho các hộ gia đình.

Đại diện Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Sầm Sơn trao quà cho các hộ gia đình.

Đại diện Công ty TNHH Sakurai Việt Nam trao quà cho các hộ gia đình.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về; đồng thời khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và toàn xã hội trong công tác an sinh xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng nhân dịp Tết đến – Xuân về.

Đoàn Thanh niên xã Lưu Vệ trao quà cho các em nuôi của Đoàn.

Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên xã Lưu Vệ đã triển khai chương trình “Em nuôi của Đoàn” và trao 13 suất quà, tổng trị giá 13 triệu đồng hỗ trợ 13 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Minh Khanh