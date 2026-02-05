Tặng quà lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Thanh Hóa nhân dịp năm mới

Sáng 5/2, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức thăm và trao quà cho lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa thăm và tặng quà cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Hồng Đức.

Tại các trường: Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, nơi có nhiều lưu học sinh Lào đang theo học, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi tình hình đời sống, rèn luyện, học tập của các lưu học sinh; đồng thời chúc các em có những ngày vui xuân, đón Tết tại Thanh Hóa nhiều niềm vui.

Lãnh đạo Hội mong muốn các nhà trường tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho lưu học sinh có cái Tết thật đặc biệt, qua đó giúp các em hiểu sâu sắc, đầy đủ hơn về phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Các lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa dự buổi trao quà.

Đại diện lưu học sinh Lào tại các trường đã bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm, sự quan tâm của các cấp, các ngành, các đơn vị tỉnh Thanh Hóa trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện. Đồng thời, giúp các em hiểu thêm về bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của người Việt Nam, qua đó giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt - Lào.

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Trường Đại học Hồng Đức cũng đã trao quà cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, giúp các em đón Tết cổ truyền xa quê trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Trung Hiếu