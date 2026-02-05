Công an hỗ trợ trả lại 350 triệu đồng cho người dân chuyển nhầm tài khoản

Công an phường Hạc Thành cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ công dân giải quyết thành công vụ việc chuyển nhầm số tiền lớn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Công an phường Hạc Thành hỗ trợ anh Nguyễn Văn Huy nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Cụ thể, anh Nguyễn Văn Huy, sinh năm 1992, trú tại xã Nghĩa Lộ, tỉnh Nghệ An trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 350 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Sau khi phát hiện sự việc, anh Huy đã rất hoang mang, lo lắng. Ngày 1/2, anh Huy đã đến Công an phường Hạc Thành trình báo sự việc và đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạc Thành đã khẩn trương xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành liên hệ với người nhận tiền và hỗ trợ anh Nguyễn Văn Huy nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm trong thời gian ngắn.

Sau khi nhận lại đủ số tiền đã chuyển khoản nhầm, Nguyễn Văn Huy đã viết thư cảm ơn Công an phường Hạc Thành.

Quốc Hương