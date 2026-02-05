Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa trao quà “Tết vì người nghèo"

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 4 và 5/2, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo”, trao 120 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã Quan Sơn, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lê Xuân Thảo trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quan Sơn.

Tại xã Quan Sơn - địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, 40 phần quà Tết gồm nhu yếu phẩm và 500 nghìn đồng/suất được trao tận tay các hộ gia đình, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp trong những ngày cuối năm. Nhiều người dân bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp hội viên. Đây không chỉ là món quà mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để bà con vươn lên trong cuộc sống.

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Quan Sơn.

Tại các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, chương trình trao quà diễn ra trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, thời gian qua, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tết cho người nghèo. Những phần quà của Hiệp hội Du lịch tỉnh là sự hỗ trợ kịp thời, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay vì người nghèo của doanh nghiệp du lịch tỉnh.

Đại diện Công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến trao 50 suất quà cho các hộ gia đình tại xã Hoằng Tiến.

Nhân dịp này, Công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến cũng đã trao 100 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lê Xuân Thảo phát biểu tại buổi trao quà tại xã Quan Sơn.

Chương trình “Tết vì người nghèo” là hoạt động thường niên được Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa duy trì nhiều năm qua. Thông qua chương trình, Hiệp hội kêu gọi các doanh nghiệp hội viên tiếp tục đồng hành cùng tỉnh và các địa phương trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoằng Thanh.

Bên cạnh việc tập trung phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hoá thân thiện, hấp dẫn, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa luôn xác định trách nhiệm với cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nhân dịp Tết đến Xuân về không chỉ góp phần cải thiện đời sống cho người dân mà còn tạo dựng hình ảnh đẹp của doanh nghiệp du lịch đối với cộng đồng nói chung, người dân xứ Thanh nói riêng.

Hoài Anh