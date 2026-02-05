Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa trao quà “Tết vì người nghèo"

Hoài Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 4 và 5/2, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo”, trao 120 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã Quan Sơn, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa trao quà “Tết vì người nghèo"

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 4 và 5/2, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo”, trao 120 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã Quan Sơn, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa trao quà “Tết vì người nghèo

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lê Xuân Thảo trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quan Sơn.

Tại xã Quan Sơn - địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, 40 phần quà Tết gồm nhu yếu phẩm và 500 nghìn đồng/suất được trao tận tay các hộ gia đình, đã mang lại niềm vui, sự ấm áp trong những ngày cuối năm. Nhiều người dân bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp hội viên. Đây không chỉ là món quà mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để bà con vươn lên trong cuộc sống.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa trao quà “Tết vì người nghèo

Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Quan Sơn.

Tại các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, chương trình trao quà diễn ra trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, thời gian qua, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tết cho người nghèo. Những phần quà của Hiệp hội Du lịch tỉnh là sự hỗ trợ kịp thời, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay vì người nghèo của doanh nghiệp du lịch tỉnh.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa trao quà “Tết vì người nghèo

Đại diện Công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến trao 50 suất quà cho các hộ gia đình tại xã Hoằng Tiến.

Nhân dịp này, Công ty Đầu tư và Du lịch Hải Tiến cũng đã trao 100 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa trao quà “Tết vì người nghèo

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lê Xuân Thảo phát biểu tại buổi trao quà tại xã Quan Sơn.

Chương trình “Tết vì người nghèo” là hoạt động thường niên được Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa duy trì nhiều năm qua. Thông qua chương trình, Hiệp hội kêu gọi các doanh nghiệp hội viên tiếp tục đồng hành cùng tỉnh và các địa phương trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa trao quà “Tết vì người nghèo

Đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoằng Thanh.

Bên cạnh việc tập trung phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hoá thân thiện, hấp dẫn, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa luôn xác định trách nhiệm với cộng đồng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nhân dịp Tết đến Xuân về không chỉ góp phần cải thiện đời sống cho người dân mà còn tạo dựng hình ảnh đẹp của doanh nghiệp du lịch đối với cộng đồng nói chung, người dân xứ Thanh nói riêng.

Hoài Anh

Từ khóa:

#Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa #Tết vì người nghèo #Du lịch Thanh Hoá #Chương trình #Hoàn cảnh khó khăn #xã Hoằng Tiến #Trao quà #Tết nguyên đán #Cộng đồng doanh nghiệp #Chính quyền địa phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng 100 suất quà Tết cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chiều ngày 6/2, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho người khuyết tật và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hàm Rồng và phường Hạc Thành.
Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Mường Lý (xã Mường Lý).
Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Bộ NN-MT công bố hướng dẫn mới về kết nối khai thác dữ liệu thông tin đất đai

Kinh tế
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 441/QĐ-BNNMT về việc công bố và hướng dẫn kết nối để khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh