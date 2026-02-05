Không chủ quan, lơ là trước nguy cơ dịch bệnh trong dịp tết

Trước nhu cầu đi lại, giao thương, vui xuân, lễ hội của Nhân dân tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và những tháng đầu năm, nguy cơ xâm nhập và lây lan các bệnh truyền nhiễm luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đặc biệt, trong bối cảnh một số bệnh truyền nhiễm mới nổi trên thế giới có diễn biến khó lường, công tác phòng, chống dịch bệnh càng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chủ động, kịp thời và đồng bộ.

Công tác kiểm dịch khu vực cửa khẩu được tăng cường phòng, chống các nguy cơ xâm nhập và lây lan các bệnh truyền nhiễm.

Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa, dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm là thời điểm có nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao do lưu lượng người di chuyển lớn, các hoạt động giao lưu, tụ tập đông người diễn ra thường xuyên, trong khi điều kiện thời tiết mùa đông - xuân tạo thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, tiêu hóa phát triển. Bên cạnh các bệnh truyền nhiễm thường gặp như cúm mùa, sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết..., nguy cơ xâm nhập các bệnh truyền nhiễm mới nổi, trong đó có bệnh do vi rút Nipah, đòi hỏi phải nâng mức cảnh giác, không chủ quan, lơ là.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế Thanh Hóa, CDC tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ ngay từ cộng đồng, tại cửa khẩu, cơ sở khám, chữa bệnh và các điểm có nguy cơ cao. Nguyên tắc xuyên suốt được đặt ra là “phát hiện sớm - xử lý nhanh - khoanh vùng triệt để”, nhằm kiểm soát dịch bệnh ngay từ ca đầu tiên, không để dịch lây lan, bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026.

Đối với bệnh do vi rút Nipah - một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi, ngành y tế đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường giám sát các trường hợp có biểu hiện sốt, viêm đường hô hấp cấp, viêm não cấp không rõ nguyên nhân, nhất là những người có tiền sử đi, đến hoặc tiếp xúc với người từ vùng có yếu tố dịch tễ. Các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu chủ động rà soát, cập nhật phác đồ chuyên môn; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn; tổ chức thu dung, cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngờ theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Song song với công tác giám sát, ngành y tế Thanh Hóa cũng chú trọng bảo đảm đầy đủ các điều kiện sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh; bố trí nhân lực trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý khi có tình huống dịch xảy ra. Công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng trong việc giám sát dịch tễ, kiểm soát an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường cũng được tăng cường... Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, CDC tỉnh và các đơn vị y tế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thông cơ sở, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; ăn chín, uống sôi; không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, có nguy cơ nhiễm mầm bệnh; hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm; chủ động theo dõi sức khỏe và đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu bất thường.

Riêng đối với bệnh do vi rút Nipah, ngành y tế khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc với động vật hoang dã, không sử dụng thực phẩm có nguy cơ nhiễm vi rút; đồng thời nhận diện sớm các dấu hiệu nghi ngờ để kịp thời khai báo y tế, tránh lây lan trong cộng đồng.

Tiến sĩ Hoàng Bình Yên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao do nhu cầu đi lại, giao lưu, tụ tập đông người gia tăng. Vì vậy, CDC tỉnh đã yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn nâng mức cảnh giác, tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm mới nổi như bệnh do vi rút Nipah, để xử lý kịp thời, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Cùng với đó, các cơ sở y tế phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống nhiễm khuẩn, bảo đảm đầy đủ phương tiện phòng hộ cho nhân viên y tế và đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân.

Với sự chủ động của ngành y tế, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, công tác kiểm soát dịch bệnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đồng bộ. Đây là yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân, góp phần để mọi người, mọi nhà đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Bài và ảnh: Tô Hà