Mang tết đến mọi nhà

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, trong sắc áo xanh tình nguyện, tuổi trẻ Thanh Hóa đang viết tiếp hành trình của yêu thương và trách nhiệm, góp phần làm nên cái tết đủ đầy, ấm áp cho mọi nhà, mọi người. Mỗi suất quà, mỗi chuyến xe, mỗi nụ cười sẻ chia không chỉ sưởi ấm những ngày lạnh giáp tết, còn thắp lên niềm tin về một thế hệ trẻ sống nghĩa tình và luôn hướng về cộng đồng.

Đoàn xã Xuân Lập tổ chức rửa xe gây quỹ tặng quà tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Khắp các địa phương trong tỉnh, màu áo xanh thanh niên tình nguyện xuất hiện tại nhiều điểm khó khăn, góp phần mang không khí tết đến gần hơn với mọi nhà.

Tại xã Thọ Xuân, để chung tay hỗ trợ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp tết, đoàn xã đã tổ chức các chương trình “rửa xe gây quỹ - gửi trọn yêu thương, lan tỏa nghĩa tình”; thu gom phế liệu để gây quỹ tặng quà. Đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện đơn thuần mà còn là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái, nơi mỗi đoàn viên, thanh niên gửi gắm tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào thế hệ tương lai của quê hương.

Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng, cho biết: Hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên thanh niên, đồng thời được đông đảo phụ huynh và Nhân dân trên địa bàn ủng hộ. Nhiều người dù bận rộn vẫn ghé qua động viên, ủng hộ thêm kinh phí, cùng chung tay góp sức để chương trình đạt hiệu quả cao nhất. Từ những đồng tiền nhỏ bé nhưng đầy nghĩa tình, quỹ yêu thương dần được hình thành, trở thành nguồn động viên to lớn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khi tết đến, xuân về. Thông qua hoạt động đã góp phần giáo dục tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức vì cộng đồng cho mỗi đoàn viên, giáo viên trẻ. Đây cũng là dịp để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong các phong trào an sinh xã hội tại địa phương.

Tại xã Thiệu Quang, thấu hiểu và sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn hơi ấm yêu thương, ban chấp hành đoàn xã phối hợp với chi đoàn Trường Mầm non Thiệu Hợp tổ chức chương trình “Rửa xe gây quỹ” và “Bao lì xì yêu thương”, nhằm gây quỹ tặng quà tết, hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà đến tay các em tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng trọn vẹn tấm lòng, sự quan tâm và sẻ chia sâu sắc. Đó cũng là lời chúc xuân ấm áp, là niềm động viên để các em thêm tin yêu vào cuộc sống, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Song song với hoạt động rửa xe gây quỹ, thu gom phế liệu... tại nhiều địa phương khác, các chương trình trao quà tết, học bổng, áo ấm, dụng cụ học tập cho thiếu nhi khó khăn tiếp tục được thực hiện. Các hoạt động vui xuân, trò chơi dân gian và trải nghiệm tết cũng sẽ được tổ chức nhằm giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa đón tết trọn vẹn hơn.

Tại xã Pù Nhi, đoàn xã đã phối hợp tổ chức trao quà tết cho các hộ nghèo và hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025. Tổng trị giá đợt tặng quà gần 100 triệu đồng.

Tại xã Trung Lý, các cơ sở đoàn đã phối hợp tổ chức trao tặng 100 suất quà ý nghĩa đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn xã, qua đó đã góp phần động viên tinh thần, giúp các em có thêm niềm vui, đón tết đầm ấm, vui tươi và đủ đầy hơn.

Ngoài ra, chương trình “Xuân biên cương - Tết ấm cho em” dự kiến được tổ chức tại các xã biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội chợ tết 0 đồng, trao tặng các phần quà cho gia đình hoàn cảnh khó khăn... cũng lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chia sẻ về ý nghĩa của những hoạt động này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh, cho biết: “Mỗi hoạt động hướng về tết cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều là cách để tuổi trẻ thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm xã hội và góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng”.

"Để chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân, đơn vị, Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực của các cơ sở đoàn, các câu lạc bộ tình nguyện tích cực tham gia hưởng ứng. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên", Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Lê Phượng