Công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị, giới thiệu truyện ký “Người vào tâm bão”

Chiều 26/3, Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, giới thiệu truyện ký “Người vào tâm bão” của nhà văn Lê Duy Nghĩa, viết về cuộc đời, sự nghiệp của cố Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Tống Xuân Nhuận, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá.

Các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chính trị.

Dự buổi sinh hoạt có Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục truyền thông, Bộ Công an; Hội Nhà văn Việt Nam.

Cuốn truyện ký “Người vào tâm bão” của nhà văn Lê Duy Nghĩa do Nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành là một công trình sáng tác giàu chất liệu hiện thực và giá trị nghệ thuật, khắc họa sinh động chân dung Đại tá Tống Xuân Nhuận – một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt tiêu biểu, bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái của lực lượng Công an Nhân dân. Tác phẩm tái hiện hành trình sống, chiến đấu, cống hiến và những hy sinh thầm lặng của ông, đặc biệt là trong những năm tháng chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên – Huế ác liệt.

Thông qua hình tượng “tâm bão”, tác giả không chỉ nói về những gian khổ, thử thách mà đồng chí Tống Xuân Nhuận đã trải qua, mà còn khắc họa lý tưởng sống cao đẹp của người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Đáng chú ý, tác phẩm cũng tái hiện giai đoạn lịch sử đặc biệt sau Hiệp định Genève 1954, đặc biệt là cuộc đấu tranh bảo vệ vùng công giáo ven biển Thanh Hóa trước âm mưu phá hoại của các thế lực phản động. Trong hoàn cảnh đó, Đại tá Tống Xuân Nhuận đã thể hiện rõ tài năng, bản lĩnh nghiệp vụ sắc bén và tình cảm sâu nặng với Nhân dân, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho đồng chí, đồng đội.

Các đại biểu tham quan khu giới thiệu truyện ký “Người vào tâm bão”.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu cũng được giao lưu với tác giả, các nhà văn, nhà nghiên cứu, cùng trao đổi, làm rõ thêm những giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm cũng như những dấu ấn nổi bật trong cuộc đời, sự nghiệp của cố Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Tống Xuân Nhuận. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Công an Nhân dân đã trao tặng 200 cuốn truyện ký “Người vào tâm bão” cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trung Hiếu