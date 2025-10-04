Công an tìm bị hại trong vụ án lừa đảo làm nhiệm vụ liên quan TikTok

Cơ quan Công an xác định các đối tượng trong đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo CAND)

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định khởi tố vụ án số 01/QĐ-ANĐT ngày 6/1/2025.

Quá trình điều tra, xác định: Đầu năm 2024, H Nguyên Niê Kdăm (SN 1985, trú tại Buôn Phê, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) thông qua ứng dụng Telegram liên hệ và nhận công việc với một đối tượng đầu trên không rõ thông tin cụ thể (H Nguyên đổi tên Telegram và thường gọi người này là “Đá”).

Đối tượng này gửi cho H Nguyên các trang tính trực tuyến (Googlesheet) chứa thông tin của người dân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) để H Nguyên chuyển cho các nhân viên gọi điện tư vấn (Telesale).

H Nguyên yêu cầu nhân viên Telesale chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt phân mềm gọi điện Microsip (gọi điện qua giao thức Internet nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng), lắp đặt nhiều đường truyền tốc độ cao.

Hằng ngày, các nhân viên Telesale gọi điện cho khách hàng với kịch bản do H Nguyên cung cấp. Sau khi người dân đồng ý thực hiện theo yêu cầu, Telesale sẽ ghi chú trên trang tính và yêu cầu kết bạn với Zalo của “nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty”.

Sau khi khách hàng kết bạn với tài khoản Zalo của “Công ty”, sẽ được yêu cầu xác thực thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng Lubotik, Tiknew, Tikpro,... để trao đổi, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ (like, share, comment) các cửa hàng trên ứng dụng TikTok và chụp màn hình gửi cho đối tượng để được nhận hoa hồng.

Sau khi tạo dựng lòng tin về lợi nhuận, đối tượng gợi ý nhiệm vụ “thương mại điện tử” khi mua các sản phẩm của “công ty” bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do “công ty” cung cấp (do các đối tượng ở nước ngoài quản lý).

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, “công ty” sẽ hoàn trả số tiền ban đầu do khách hàng bỏ ra kèm 20-30% tiền hoa hồng. Khách hàng chỉ được hoàn trả tiền đối với nhiệm vụ có giá trị tiền nhỏ, khi đến nhiệm vụ giá trị tiền lớn, “công ty” sẽ yêu cầu thực hiện liên tiếp nhiều đơn hàng hoặc đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, sai thao tác, trình tự,... để tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền. Khi bị hại đã hết khả năng nộp tiền, các đối tượng sẽ khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định các đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, các bị hại sẽ nhận được khoản tiền dẫn dụ khi làm nhiệm vụ (like, share, comment, follow) các cửa hàng trên ứng dụng TikTok từ các nhân viên do H Nguyên Niê Kdăm quản lý, điều hành (xem danh sách tại đây).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị ai là người đã bị chiếm đoạt tiền theo phương thức, thủ đoạn nêu trên hoặc nhận được tiền từ những số tài khoản có trong danh sách khi làm nhiệm vụ liên quan TikTok thì liên hệ ngay Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: Số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 069.4389.131 hoặc 069.4389.133) để trình báo.

Trường hợp không đến trình báo, Cơ quan ANĐT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên Mai