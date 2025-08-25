Công an Thanh Hoá xuyên đêm di dời dân chống bão số 5

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa , trong đêm 24/8 đến rạng sáng 25/8, các tổ công tác của Công an các phường, xã ven biển nam Thanh Hóa đã đến từng nhà dân ở các khu vực mép nước để tuyên truyền, vận động người dân về sự cần thiết phải di dời đến nơi an toàn trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền...

Công an phường Ngọc Sơn đến từng nhà hỗ trợ các cụ già đến nơi tránh bão.

Tại phường Nam Sầm Sơn, lực lượng Công an phường đã phối hợp với các ban ngành tổ chức rà soát các hộ neo đơn, các hộ có nhà cửa xập xệ, hư hỏng cương quyết yêu cầu di dời đến nơi an toàn, nhà người thân hoặc di dời đến nơi ở tập trung theo phương án bố trí của chính quyền địa phương. Ngay trong đêm 24/8, Công an phường Nam Sầm Sơn đã di dời 17 hộ dân, với tổng số 78 khẩu ở mép biển của khu phố Thanh Minh lên nơi ở tạm tại các hộ là người thân của các gia đình có chỗ ở an toàn hơn.

Công an phường Nam Sầm Sơn di dân đến vùng an toàn.

Còn tại các điểm sơ tán tập trung, Công an phường đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt thiết yếu của người dân tại nơi sơ tán đến, tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét.

Còn tại phường Ngọc Sơn, ngay trong sáng 25/8 đã hoàn thành cơ bản di dời các hộ dân ven đê biển ở khu phố Bắc Châu lên khu vực an toàn. Theo Thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an phường cho biết: Ở phường Ngọc Sơn hiện có 68 hộ với 204 khẩu của các tổ dân phố Bắc Châu, Yên Châu đã được Công an phường và các lực lượng liên quan di chuyển lên khu vực an toàn. Bên cạnh đó, công tác di dời tài sản của người dân cũng được triển khai song song nhằm bảo đảm ANTT khi bão đổ bộ.

Khoảng trưa, chiều 25/8, bão đi vào đất liền từ Thanh Hóa - bắc Quảng Bình (tâm bão ở Nghệ An - Hà Tĩnh). Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Công an các xã, phường ven biển Nam Thanh Hóa tiếp tục rà soát, khẩn trương tổ chức sơ tán người dân ở nhà không đảm bảo an toàn; ở những vùng trũng thấp cửa sông, ven biển có nguy cơ ngập lụt khi bão đổ bộ đến nơi an toàn. Đảm bảo hậu cần, nhu yếu phẩm và các điều kiện lưu trú cho người dân tại nơi sơ tán; không để người dân quay trở về nhà yếu khi bão chưa tan.

Thái Thanh (CTV)