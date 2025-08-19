Công an Thanh Hóa “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Hòa mình trong dòng chảy 80 năm lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), lực lượng Công an Thanh Hoá đã ghi dấu ấn với những thành tích, chiến công xuất sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Với phương châm chủ động, tích cực, phòng ngừa là chính, lực lượng Công an trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá, chia rẽ, kích động của các thế lực thù địch; phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng Nhân dân.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức tại nhiều đơn vị, địa phương, hướng tới nhiều đối tượng thông qua các hình thức phong phú, đa dạng đã góp phần nâng cao kiến thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân.

Đi đôi với tuyên truyền, lực lượng công an trong tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, qua đó góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để tỉnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, lực lượng Công an Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, các đường dây mua bán ma túy, không để tội phạm hoạt động lộng hành.

Nhiều tụ điểm, đường dây ma tuý lớn; các vụ trộm cắp tài sản, hoạt động “tín dụng đen”... liên tiếp được lực lượng Công an phát hiện, triệt xóa.

Cùng với đó, lực lượng Công an trong tỉnh đã tập trung đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng... Đây là vấn đề nổi cộm được quần chúng Nhân dân đặc biệt quan tâm thời gian qua.

Để bảo đảm trật tự ATGT, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm tốt tình hình, trật tự ATGT trên địa bàn.

Nổi bật, Công an Thanh Hóa đã tham mưu, thực hiện hiệu quả Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. (Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH hướng dẫn và kiểm tra quá trình thực hiện cấp đổi thẻ căn cước cho công dân).

Ngoài ra, Công an Thanh Hoá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ mới tiếp nhận từ các sở, ngành gồm: Quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng; bảo đảm an ninh hàng không; quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện; sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp. (Trong ảnh: Lực lượng CSGT giải quyết hồ sơ cho học viên sau khi thi sát hạch giấy phép lái xe).

Năm 2025, Công an Thanh Hóa mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Không quản ngày đêm, đường sá xa xôi, các cán bộ, chiến sĩ đã xuống tận hộ gia đình hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, để phục vụ người dân nhanh chóng, thuận lợi, các cán bộ, chiến sĩ Công an đã được tăng cường xuống cơ sở, vừa tuyên truyền, hướng dẫn, vừa tiếp nhận, giải quyết các thủ tục cho công dân.

Khi thiên tai xảy ra, các chiến sĩ Công an cùng Nhân dân xuyên ngày, trắng đêm di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, tích cực tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ... những chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân. (Trong ảnh: Lực lượng CSGT hỗ trợ người dân di chuyển phương tiện vào nơi an toàn trong cơn mưa lớn tại phường Hạc Thành).

Với những chiến công và sự cống hiến không ngừng trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Công an Thanh Hóa đã nối tiếp nhau hun đúc nên truyền thống cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Quốc Hương và CTV