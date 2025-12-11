Công an Thanh Hóa phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 10/12, hưởng ứng chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” cao đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa tham gia ủng hộ tại lễ phát động.

Thời gian qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra đợt lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Thống kê bước đầu cho thấy, thiên tai đã làm 108 người chết và mất tích; hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập, bị cuốn trôi hoặc ngập sâu; hàng nghìn héc ta lúa và hoa màu bị hư hại; nhiều tuyến giao thông bị chia cắt và hệ thống hạ tầng bị phá hỏng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và người lao động trong Công an Thanh Hóa tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ đồng bào, giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Theo nội dung phát động, mỗi cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách sẽ đóng góp ít nhất 1 ngày lương; mỗi hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn ủng hộ 50.000 đồng.

Bên cạnh hình thức ủng hộ bằng tiền, Công an tỉnh khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đóng góp các nhu yếu phẩm thiết yếu như quần áo, chăn màn, thuốc chữa bệnh... để kịp thời hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn.

Ngay tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng chức năng đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.

Minh Phương (CTV)