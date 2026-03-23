Công an Hà Nội xây chắc ngôi đầu V.League; Arsenal lỡ hẹn với chức vô địch Carabao Cup

Khoa Ngô làm bùng nổ truyền thông Đông Nam Á; Vinicius rực sáng, Real Madrid thắng kịch tính Atletico sau 4 năm chờ đợi; Aston Villa áp sát Top 3, Tottenham lún sâu vào khủng hoảng trụ hạng... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (23/3).

Thắng sát nút SHB Đà Nẵng, Công an Hà Nội xây chắc ngôi đầu V.League

Tối 22/3, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng trong trận đấu bù vòng 13 V.League 2025-2026.

CLB CAHN giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng (Ảnh: CLB CAHN).

Sau hiệp một bế tắc, bước ngoặt xảy ra ở phút 62 khi Leo Artur thực hiện thành công quả phạt đền do lỗi của thủ môn Văn Biểu. Dù đội bóng sông Hàn nỗ lực dồn ép ở cuối trận, sự xuất sắc của thủ thành Nguyễn Filip đã giúp đội khách bảo toàn tỷ số.

Kết quả này giúp CAHN vững vàng ở ngôi đầu bảng với 41 điểm, nới rộng cách biệt với đội nhì bảng lên 7 điểm. Ngược lại, SHB Đà Nẵng tiếp tục lún sâu ở vị trí áp chót, đối mặt với nguy cơ xuống hạng khi chỉ hơn đội cuối bảng vỏn vẹn 1 điểm.

Khoa Ngô làm bùng nổ truyền thông Đông Nam Á

Tiền vệ 20 tuổi Khoa Ngô đang trở thành tâm điểm của bóng đá khu vực sau màn trình diễn chói sáng trong màu áo CLB Công an TP HCM.

Tài năng của Khoa Ngô đang được truyền thông Đông Nam Á đặc biệt chú ý. (Ảnh: Quốc An)

Trang Asean Football đã dành nhiều lời khen ngợi cho "chú sóc nhỏ" về tốc độ, kỹ thuật và bản lĩnh sau khi anh ghi bàn thắng quyết định đưa đội nhà vào bán kết Cúp Quốc gia. Chỉ sau 6 trận đấu, cầu thủ sinh năm 2006 đã sở hữu 4 pha lập công, cho thấy sự hòa nhập cực nhanh với V.League.

Cả HLV Lê Huỳnh Đức và các đối thủ đều đánh giá cao phẩm chất thông minh, lắt léo của Khoa Ngô. Sự tỏa sáng của anh không chỉ mang lại chiến thắng mà còn tạo nên làn sóng kỳ vọng lớn về một ngôi sao mới cho bóng đá Việt Nam.

Thua Manchester City, Arsenal lỡ hẹn với chức vô địch Carabao Cup

Rạng sáng 23/3, Arsenal đã để thua 0-2 trước Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup tại sân Wembley, qua đó tan mộng giành cú ăn bốn mùa này.

Arsenal gục ngã ở chung kết Carabao.

Dù nhập cuộc tự tin và tạo ra nhiều sức ép trong hiệp một, “Pháo thủ” đã phải trả giá bởi sự thiếu sắc bén hàng công và sai lầm nơi hàng thủ. Tài năng trẻ Nico O’Reilly trở thành người hùng của Man City với cú đúp bàn thắng chớp nhoáng trong hiệp hai.

Thất bại này khiến thầy trò HLV Mikel Arteta tiếp tục kéo dài cơn khát danh hiệu từ năm 2020. Tuy nhiên, Arsenal vẫn còn cơ hội tại ba đấu trường quan trọng khác là Premier League, Champions League và FA Cup để cứu vãn một mùa giải bùng nổ.

Vinicius rực sáng, Real Madrid thắng kịch tính Atletico sau 4 năm chờ đợi

Rạng sáng 23/3, Real Madrid đã đánh bại Atletico 3-2 trong trận derby thủ đô đầy cảm xúc tại vòng 29 La Liga.

Vinicius tỏa sáng.

Tiền đạo Vinicius Junior trở thành tâm điểm với một cú đúp, giúp “Kền kền trắng” lần đầu thắng đối thủ cùng thành phố tại giải quốc nội kể từ năm 2022. Trận đấu diễn ra nghẹt thở với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn, siêu phẩm sút xa của Nahuel Molina và tấm thẻ đỏ cuối trận của Federico Valverde.

Chiến thắng quan trọng này giúp thầy trò HLV Carlo Ancelotti tiếp tục bám đuổi Barcelona với khoảng cách 4 điểm. Ngược lại, Atletico lỡ cơ hội bứt phá và chấp nhận dậm chân ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.

Aston Villa áp sát Top 3, Tottenham lún sâu vào khủng hoảng trụ hạng

Vòng 31 Ngoại hạng Anh chứng kiến những thái cực trái ngược của các ông lớn.

Aston Villa đã nhanh chóng tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại West Ham 2-0 nhờ các pha lập công của McGinn và Watkins. Kết quả này giúp thầy trò HLV Unai Emery củng cố vững chắc vị trí thứ 4 với 54 điểm, hiện chỉ còn kém đội xếp thứ ba là Manchester United vỏn vẹn 1 điểm.

Trong khi đó, Tottenham tiếp tục gây thất vọng lớn khi để thua thảm 0-3 trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà. Thất bại bạc nhược này đẩy “Gà trống” xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm.

Đáng chú ý, Tottenham vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng tại đấu trường Premier League kể từ đầu năm 2026, đối mặt với nguy cơ xuống hạng thực sự nếu không sớm cải thiện phong độ.

HS