Cơ sở sản xuất gây ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư

Được quy hoạch từ năm 2003 khi dân cư đang thưa thớt, nhưng sau hơn 20 năm đi vào hoạt động, đến nay cơ sở sản xuất đá nằm trên địa bàn thôn Cự Đà, xã Hoằng Hóa đã nằm ngay trong khu dân cư đông đúc. Hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến môi trường, đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Hữu Nghị.

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại thôn Cự Đà, xã Hoằng Hóa và đường Nguyễn Đình Ngân, phường Nguyệt Viên, ngay sát khu dân cư đang tồn tại cơ sở sản xuất đá hoạt động cả ngày lẫn đêm. Bụi bột đá bốc lên từ cơ sở sản xuất đang ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh. Mặc dù cơ sở sản xuất đã tồn tại nhiều năm, ngay sát khu dân cư nhưng chưa có giải pháp giảm thiểu tác động môi trường. Người dân hàng ngày phải đối mặt với bụi bặm và tiếng ồn do hoạt động sản xuất gây ra.

Một người dân bán hàng đối diện với cơ sở sản xuất đá phản ánh: “Gia đình tôi trồng rau ngay cạnh cơ sở sản xuất đá, rau không lên được, cây nào lên cũng không thể ăn vì bụi đá bám đầy. Sinh sống gần đây lâu năm bụi bặm, hít phải bụi đá cũng lo lắm”.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty TNHH Hữu Nghị có địa chỉ ở xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa cũ (nay là xã Hoằng Hóa) được cấp giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu ngày 17/7/2003. Đến ngày 26/3/2025, doanh nghiệp đã thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14. Theo đó, ngành nghề kinh doanh được doanh nghiệp đăng ký gồm 24 mục, trong đó có hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất các loại đá cuội, sỏi, đá quarzit, thạch anh; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Tại khuôn viên 5.000m2, công ty bố trí 3 nhà xưởng sản xuất, bãi tập kết vật liệu xây dựng và các kho chứa hàng. Trong quá trình sản xuất nhiều năm qua, công ty đã có các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh, như thường xuyên tưới nước giảm bụi, đầu tư hệ thống xử lý nước thải ngầm. Dẫu vậy, các biện pháp mà công ty thực hiện chủ yếu theo phương pháp thủ công.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã Hoằng Hóa đã kiểm tra tình hình sản xuất của Công ty TNHH Hữu Nghị, xác định nguyên nhân dẫn đến phản ánh của người dân là do gần đây công ty đang triển khai kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất. Công ty cam kết với chính quyền địa phương sớm hoàn thiện hệ thống xử lý bụi đá và điều chỉnh khung giờ đổ vật liệu, giảm thiểu tiếng ồn vào khung giờ nghỉ ngơi của người dân khu vực xung quanh.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa Lê Hồng Sơn cho biết: “UBND xã đã tiến hành kiểm tra và nhắc nhở công ty cần tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Bước đầu công ty đã tiến hành một số biện pháp khắc phục môi trường, giảm bụi và tiếng ồn. Trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục yêu cầu đơn vị có báo cáo tác động môi trường hằng tháng và cương quyết không để vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là bụi đá, tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống người dân”.

Để doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết và sớm đưa hệ thống xử lý môi trường mới đi vào hoạt động, rất cần sự sát sao trong việc giám sát của chính quyền xã Hoằng Hóa.

Bài và ảnh: Lê Nụ