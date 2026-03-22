“Có phương hướng đúng thì làm việc mới đúng”

Cách đây tròn 70 năm, nói chuyện tại Đại hội giáo dục phổ thông toàn quốc, tổ chức ngày 23/3/1956, cùng với nhấn mạnh nhiệm vụ vẻ vang của các thầy giáo, cô giáo, trách nhiệm của lãnh đạo ngành giáo dục, Bác Hồ có nhắc nhở về công tác tư tưởng, trong đó có câu: “Chủ nghĩa Mác - Lênin soi phương hướng, đường lối cho chúng ta đi. Có phương hướng đúng thì làm việc mới đúng”.

Người còn diễn giải chi tiết nội dung này, rằng: “Hết lòng hết sức phụng sự Nhân dân, phụng sự Tổ quốc; bất kỳ việc to việc nhỏ cũng nhằm mục đích ấy; đó là Chủ nghĩa Mác - Lênin... Đại ý Chủ nghĩa Mác - Lênin là phải đi đúng đường, phải phụng sự lợi ích chung, chứ không có gì cao xa”.

Thực tiễn đã chứng minh, với sự kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã dẫn dắt toàn dân tộc “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, và gây dựng nên cơ đồ, vị thế để tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh.

Điều đó cũng đặt ra yêu cầu với mỗi địa phương, tổ chức cơ sở đảng phải quán triệt sâu sắc một trong các quan điểm chỉ đạo lớn để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn tới, đó là “phải kiên định quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới, không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; phát huy tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Với mỗi cán bộ, đảng viên, trong bối cảnh mới, yêu cầu mới, để “đi đúng đường” và “phụng sự lợi ích chung” phải nêu cao tinh thần chủ động, ý thức tự giác thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, người cán bộ, đó là: “phải tự soi, tự sửa; giữ mình trước cám dỗ; phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói; phải coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý; coi liêm chính là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ”, như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã chỉ rõ.

Phạm Ngọc