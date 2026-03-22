Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

“Có phương hướng đúng thì làm việc mới đúng”

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Cách đây tròn 70 năm, nói chuyện tại Đại hội giáo dục phổ thông toàn quốc, tổ chức ngày 23/3/1956, cùng với nhấn mạnh nhiệm vụ vẻ vang của các thầy giáo, cô giáo, trách nhiệm của lãnh đạo ngành giáo dục, Bác Hồ có nhắc nhở về công tác tư tưởng, trong đó có câu: "Chủ nghĩa Mác - Lênin soi phương hướng, đường lối cho chúng ta đi. Có phương hướng đúng thì làm việc mới đúng".

Cách đây tròn 70 năm, nói chuyện tại Đại hội giáo dục phổ thông toàn quốc, tổ chức ngày 23/3/1956, cùng với nhấn mạnh nhiệm vụ vẻ vang của các thầy giáo, cô giáo, trách nhiệm của lãnh đạo ngành giáo dục, Bác Hồ có nhắc nhở về công tác tư tưởng, trong đó có câu: “Chủ nghĩa Mác - Lênin soi phương hướng, đường lối cho chúng ta đi. Có phương hướng đúng thì làm việc mới đúng”.

Người còn diễn giải chi tiết nội dung này, rằng: “Hết lòng hết sức phụng sự Nhân dân, phụng sự Tổ quốc; bất kỳ việc to việc nhỏ cũng nhằm mục đích ấy; đó là Chủ nghĩa Mác - Lênin... Đại ý Chủ nghĩa Mác - Lênin là phải đi đúng đường, phải phụng sự lợi ích chung, chứ không có gì cao xa”.

Thực tiễn đã chứng minh, với sự kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã dẫn dắt toàn dân tộc “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, và gây dựng nên cơ đồ, vị thế để tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh.

Điều đó cũng đặt ra yêu cầu với mỗi địa phương, tổ chức cơ sở đảng phải quán triệt sâu sắc một trong các quan điểm chỉ đạo lớn để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn tới, đó là “phải kiên định quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới, không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; phát huy tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Với mỗi cán bộ, đảng viên, trong bối cảnh mới, yêu cầu mới, để “đi đúng đường” và “phụng sự lợi ích chung” phải nêu cao tinh thần chủ động, ý thức tự giác thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, người cán bộ, đó là: “phải tự soi, tự sửa; giữ mình trước cám dỗ; phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói; phải coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý; coi liêm chính là phẩm chất nền tảng của đạo đức công vụ”, như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã chỉ rõ.

Phạm Ngọc

Từ khóa:

#Đại hội XIV của Đảng #tư tưởng Hồ Chí Minh #Làm việc #Giáo dục phổ thông #Phụng sự Tổ quốc #Trách nhiệm #Ngành giáo dục #sự lãnh đạo của Đảng #Toàn quốc #Thầy giáo

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giáo dục tư tưởng để học sinh dân tộc thiểu số “miễn dịch” trước thông tin xấu độc

Giáo dục tư tưởng để học sinh dân tộc thiểu số “miễn dịch” trước thông tin xấu độc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định, công tác tư tưởng là “linh hồn”, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt mọi thắng lợi, là nền tảng tinh thần của xã hội, giữ vai trò định hướng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Bảo vệ nền tảng...
“Phải thật sự đoàn kết, nhất trí, phải đi sâu đi sát, phải lãnh đạo thiết thực và toàn diện”

“Phải thật sự đoàn kết, nhất trí, phải đi sâu đi sát, phải lãnh đạo thiết thực và toàn diện”

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Thời điểm này, các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và 2030-2035 nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đảm bảo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh