Thực hiện đồng bộ các biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Sáng 17/4, tại phường Sầm Sơn, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng quý I năm 2026 các tổ chức Đảng thuộc Vụ địa bàn III. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên Ủy ban phụ trách Vụ địa bàn III; lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ địa bàn III.

Qúy I năm 2026, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các Đảng bộ trực thuộc, UBKT các cấp đã quan tâm đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác KTGS. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, UBKT đối với công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS nhiệm kỳ và năm 2026, bảo đảm đầy đủ nhiệm vụ; tập trung đổi mới toàn diện công tác KTGS; chuyển trọng tâm sang công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên; nâng cao chất lượng các cuộc KTGS, nhất là của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và UBKT cấp tỉnh; chú trọng thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, nâng cao chất lượng giám sát theo chuyên đề. Kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập bước đầu được thực hiện tốt. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo trong Đảng được tập trung chỉ đạo nền nếp, chặt chẽ. Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, trình tự theo quy định. Hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS được nâng cao.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành ủy, đảng ủy, UBKT các cấp đã kịp thời ban hành quy chế phối hợp giữa KTGS của Đảng và thanh tra Nhà nước, giám sát của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội; cơ quan điều tra, truy tố, xét xử.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, nêu rõ: Tỉnh ủy Thanh Hóa vinh dự được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tạo điều kiện lựa chọn là nơi tổ chức Hội nghị giao ban công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng quý I năm 2026. Đây là hội nghị có ý nghĩa rất thiết thực, không chỉ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý đầu năm, mà còn để trao đổi kinh nghiệm, nhận diện rõ những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, từ đó thống nhất phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác KTGS trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa xác định: “Muốn phát triển nhanh và bền vững thì trước hết phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phải làm tốt công tác KTGS ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa”. Với tinh thần đó, ngay từ đầu năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch và đạt một số kết quả quan trọng.

Trong đó, tỉnh đã chủ động cụ thể hóa, sớm hoàn thiện thể chế công tác KTGS. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Tỉnh ủy đã ban hành chương trình KTGS toàn khóa và chương trình năm 2026, và ngay sau đó điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm bám sát tinh thần đổi mới của Trung ương, nhất là yêu cầu chuyển mạnh từ “kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm” sang “chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm”.

Đồng thời, tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; gắn chặt với các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm và phải gắn KTGS với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu.

Không chỉ làm tốt công tác KTGS mà còn làm tốt công tác tư tưởng qua xử lý một số vụ việc để cảnh tỉnh; đồng thời gắn kết công tác kiểm tra với công tác điều tra, từng bước củng cố lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cùng với đó, phối hợp với cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra kiến nghị ngay các biện pháp để kịp thời phát hiện những thiếu sót, không để xảy ra các sai phạm tương tự.

Tỉnh quan tâm chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên kiểm tra, đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và phân công theo địa bàn, từ đó có hướng dẫn, giám sát, cầm tay, chỉ việc đối với các cơ quan thanh tra, kiểm tra các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, tỉnh đã thành lập 14 đoàn giám sát về công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tại 166 xã, phường, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật. Tới đây, Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo triển khai 16 đoàn kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về vận hành chính quyền 2 cấp, chuyển đổi số, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số tại các Đảng ủy trực thuộc.

Tỉnh ủy đã giao UBKT Tỉnh ủy triển thực hiện 35 nhiệm vụ KTGS (đến nay đã hoàn thành 25 nhiệm vụ, còn 10 nhiệm vụ đang thực hiện theo kế hoạch), trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Qua KTGS đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý sai phạm, đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của ngành kiểm tra, tỉnh Thanh Hóa là một trong những địa phương đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Đây là bước chuyển quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tiễn triển khai các nhiệm vụ, tỉnh Thanh Hóa nhận thấy còn một số khó khăn, bất cập về cơ chế, chính sách cán bộ kiểm tra; về chế độ phụ cấp, thâm niên đối với cán bộ kiểm tra cấp xã; về thể chế, quy trình nghiệp vụ; về chế độ báo cáo... Tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBKT Trung ương quan tâm nghiên cứu, sớm có hướng dẫn tháo gỡ, tạo điều kiện để địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các tổ chức Đảng thuộc Vụ địa bàn III đạt được trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng quý I năm 2026; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục rà soát sửa đổi bổ sung quy chế, quy trình, quy định, quán triệt sâu rộng về công tác KTGS đảm bảo phù hợp, đúng với các quy định của Trung ương.

Tham mưu thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện điều chỉnh chương trình kế hoạch công tác KTGS sát, đúng với chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả theo đúng chương trình công tác KTGS đã ban hành.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác KTGS; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của cấp uỷ đảng và UBKT các cấp theo các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên; chủ động, ngay từ đầu, xuyên suốt trên mọi mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp, đảm bảo mọi chủ trương, đường lối của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chủ động giám sát để phòng ngừa, cảnh báo.

Chuyển từ bị động sang chủ động nắm chắc tình hình; gắn công tác KTGS với kiểm soát quyền lực; thực hiện cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; bảo vệ người làm đúng, cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Tập trung xây dựng UBKT các cấp tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, có trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ trọng tình hình mới...

Quốc Hương