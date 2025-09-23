Có nên mua shophouse Vinhomes Green Paradise Cần Giờ để cho thuê?

Shophouse Vinhomes Green Paradise đang trở thành từ khóa được giới đầu tư nhắc đến nhiều nhất khi tìm kiếm cơ hội khai thác dòng tiền bền vững.

Không chỉ nằm trong siêu đô thị biển quy mô 2870ha với vốn đầu tư 10 tỷ USD, loại hình này còn thừa hưởng trọn vẹn lợi thế hạ tầng, tiện ích và dòng khách du lịch – cư dân – chuyên gia. Theo chuyên gia bất động sản Ông Người Nhật, trong bối cảnh TP.HCM đang thiếu vắng một trung tâm kinh tế đêm ven biển, shophouse Vinhomes Cần Giờ nổi lên như mảnh ghép quan trọng, vừa phục vụ nhu cầu thương mại, vừa có khả năng khai thác lưu trú.

Nhưng câu hỏi lớn đặt ra: liệu có nên mua shophouse chỉ để cho thuê, và mức hiệu quả thực tế ra sao? Hãy cùng phân tích chi tiết để thấy bức tranh rõ ràng hơn.

Quý khách muốn tìm hiểu góc nhìn đầu tư của chuyên gia về dự án này thì không nên bỏ qua những chia sẻ của chuyên gia Nhật Phạm trên blog Ông Người Nhật. Bấm xem ngay tại: Vinhomes Cần Giờ

Lợi thế đầu tư cho thuê shophouse Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Shophouse Vinhomes Cần Giờ hội tụ nhiều yếu tố khiến loại hình này trở thành lựa chọn lý tưởng để khai thác cho thuê. Nằm trong siêu đô thị biển 2870ha, shophouse không chỉ hưởng lợi từ dòng khách du lịch 8–10 triệu lượt/năm, mà còn từ hơn 230.000 cư dân và hàng vạn chuyên gia logistics.

Với thiết kế linh hoạt, dễ dàng kết hợp kinh doanh ban ngày – lưu trú ban đêm, sản phẩm này tạo ra nguồn thu kép ổn định. Đây chính là nền tảng giúp nhà đầu tư an tâm về hiệu quả dòng tiền lâu dài.

Lợi thế dòng khách – bảo chứng cho thuê dài hạn

Cần Giờ đang bước vào thời kỳ “cất cánh” với loạt hạ tầng nghìn tỷ đồng: cầu Cần Giờ, cao tốc Bến Lức – Long Thành, sân bay Long Thành giai đoạn 1 và Cảng quốc tế trung chuyển Cần Giờ...

Khi tất cả đồng loạt vận hành, khu vực này dự kiến đón 8–10 triệu lượt khách/năm. Với con số khổng lồ này, shophouse Vinhomes Cần Giờ gần như chắc chắn nằm trong “mạch chảy thương mại” sôi động bậc nhất TP.HCM.

Vị trí cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ quy mô 571 ha nằm ngay cửa biển tuyến hàng hải Quốc Tế Thị Vải và dự án Vinhomes Green Paradise

Điểm đáng chú ý, theo chuyên gia Nhật Phạm, chính là sự khác biệt so với những thị trường ven biển thuần túy: “Shophouse Vinhome Cần Giờ không chỉ sống nhờ du lịch mùa vụ, mà còn có lượng cầu nội tại ổn định từ hơn 230.000 cư dân đô thị và hàng vạn chuyên gia logistics”.

Điều này đồng nghĩa, ngay cả khi mùa du lịch thấp điểm, dòng khách thường nhật vẫn đủ lớn để nuôi dưỡng hoạt động kinh doanh – cho thuê.

Thực tế, hiếm dự án nào hội tụ đồng thời ba nguồn cầu mạnh mẽ: du khách ngắn ngày, cư dân sinh sống thường trực, và chuyên gia quốc tế. Chính “tam giác cầu” này là bảo chứng vững chắc cho tỷ lệ lấp đầy cao, tạo nền tảng dòng tiền dài hạn mà nhà đầu tư luôn tìm kiếm.

Mô hình kinh doanh kép – chìa khóa khai thác hiệu quả

Điểm hấp dẫn nhất của shophouse Vinhomes Cần Giờ chính là tính đa năng. Ban ngày, tầng trệt có thể khai thác F&B, bán lẻ hoặc dịch vụ du lịch nhanh; ban đêm, không gian dễ dàng biến thành bar nhỏ, lounge, hoặc quán ăn đêm.

Các tầng trên có thể cho thuê homestay boutique hoặc văn phòng dịch vụ. Mô hình “kinh doanh kép” này giúp nhà đầu tư hưởng lợi kép: vừa có biên lợi nhuận cao từ F&B, vừa duy trì dòng tiền ổn định từ lưu trú.

Thực tế, nhiều dự án ven biển thất bại vì chỉ dựa vào một dòng doanh thu – đây là điều mà siêu dự án lấn biển của Vinhomes khắc phục nhờ quy hoạch đa lõi, định hướng kinh tế 24/7.

Ví dụ mặt cắt của việc khai thác các tầng khác nhau với mục đích kinh doanh khác nhau của shophouse Vin Cần Giờ (Ảnh minh hoạ)

Tỷ suất lợi nhuận cho thuê shophouse Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Một kịch bản minh họa: shophouse 6x20m tại khu trung tâm, tầng trệt khai thác F&B, tầng trên 6 phòng mini-stay.

Doanh thu F&B có thể đạt 250–300 triệu/tháng, biên lợi nhuận gộp 55–60%. Lưu trú trung bình 80–90 triệu/tháng, biên lợi nhuận gộp 45–50%. Tổng lợi nhuận gộp dự kiến đạt 180–220 triệu/tháng, tương đương tỷ suất 8–10%/năm.

Đây là con số khả thi, và sẽ còn tăng mạnh khi hạ tầng hoàn thành, tiện ích đi vào vận hành.

Chuyên gia Nhật Phạm nhấn mạnh: “Đầu tư cho thuê tại Vinhome Green Paradise không phải câu chuyện xa vời, mà là kịch bản tài chính có thể kiểm chứng bằng số liệu cụ thể.”

Rủi ro và cách quản trị cho thuê shophouse Vinhomes Cần Giờ

Tất nhiên, không có kênh đầu tư nào chỉ toàn màu hồng. Với shophouse Vinhome Cần Giờ, rủi ro đến từ yếu tố mùa vụ, khả năng vận hành và sự đồng dạng sản phẩm.

Nếu chỉ mua rồi bỏ đó cho thuê lại, nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong giai đoạn đầu. Bài học từ Phú Quốc cho thấy, sự thụ động dễ biến tài sản thành gánh nặng.

Tuy nhiên, siêu dự án được quy hoạch thành đô thị 24/7, với cộng đồng cư dân đông đảo và chuỗi tiện ích như Nhà hát Sóng Xanh 7ha, sân Golf, khu vui chơi giải trí...kéo khách cả ngày, giúp hạn chế rủi ro này.

Nhà đầu tư cần tư duy như một doanh nhân: chọn vị trí đúng, mô hình khai thác phù hợp, hoặc hợp tác với đơn vị vận hành chuyên nghiệp.

Có nên mua shophouse Vinhomes Green Paradise để cho thuê? Câu trả lời là có, nếu nhà đầu tư coi đây là một tài sản thương mại đa năng thay vì chỉ đơn thuần “cho thuê mặt bằng”. Lợi thế dòng khách ổn định, mô hình kinh doanh kép, và khả năng tạo ra dòng tiền 8–10%/năm là những yếu tố bảo chứng. Như chuyên gia Nhật Phạm nhận định: “Shophouse Vinhome Green Paradise là tài sản vừa giữ giá, vừa tạo dòng tiền, quan trọng là nhà đầu tư có đủ tầm nhìn để khai thác đúng cách.”

Thông tin về Nhật Phạm với blog Ông người Nhật

Website : https://ongnguoinhat.vn/

Địa chỉ liên hệ : 204-206 Vũ Tông Phan, phường An Khánh, TP.HCM

Facebook : https://www.facebook.com/pham.nhat.113671

Tiktok : https://www.tiktok.com/@ongnguoinhat2023

Số điện thoại : 0919666965