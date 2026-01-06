Tại sao vị trí The Global City là “tọa độ kim cương” của khu Đông?

Vị trí The Global City tại mặt tiền Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, trên quỹ đất 117,4ha và đang được xem như một trong những “tọa độ kim cương” hiếm hoi của khu Đông.

Dự án nằm giữa trục Mai Chí Thọ – cao tốc Long Thành - Dầu Giây, bao quanh bởi Thủ Thiêm, Thảo Điền, Saigon Sports City, khu Rạch Chiếc, vừa thuận tiện di chuyển về Quận 1 (cũ), vừa đón trọn dòng hạ tầng và nhu cầu ở thật trung – cao cấp. Đây là nền tảng quan trọng để đánh giá cả bài toán an cư lẫn đầu tư dài hạn.

Cùng tìm hiểu chi tiết vị trí của dự án Global City và những lý do vì sao quỹ đất này trở nên đặc biệt trong giai đoạn tới qua bài viết dưới đây.

Vị trí The Global City ở đâu trên bản đồ khu Đông TP.HCM?

Vị trí dự án Global City nằm ở mặt tiền Đỗ Xuân Hợp, đoạn giao với cao tốc HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời thuộc địa phận phường Bình Trưng, TP.HCM.

Bên cạnh đó, dự án nằm sát nút giao An Phú, điểm gặp của cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây với trục Mai Chí Thọ – Lương Định Của đi Thủ Thiêm.

Đây là nút giao hiện đại nhất TP.HCM, “cửa ngõ” ra – vào khu Đông cho cả dòng xe từ trung tâm và từ các tỉnh hướng Long Thành, Đồng Nai, Vũng Tàu.

Vị trí chiến lược, tâm điểm kết nối đa hướng của The Global City Đỗ Xuân Hợp

Từ dự án, anh chị di chuyển xe chỉ khoảng 10–15 phút để tới trung tâm Quận 1 (cũ) qua Mai Chí Thọ – hầm Thủ Thiêm, sang Thảo Điền qua Xa lộ Hà Nội, hoặc về khu công nghệ cao quận 9.

Trong bối cảnh phần lớn đất khu Đông đã bị chia nhỏ hoặc phát triển từ nhiều năm trước, một quỹ đất tập trung khoảng 117,4ha ngay lõi Nam Rạch Chiếc là rất hiếm.

Nhờ đó, khu đô thị có đủ quy mô để xây dựng mô hình “downtown mới”: tích hợp căn hộ, nhà phố, thương mại, y tế, giáo dục, giải trí trên cùng một tổng thể, thay vì chỉ là một cụm chung cư đơn lẻ.

Vì sao vị trí The Global City được gọi là “tọa độ kim cương” khu Đông?

Khái niệm “tọa độ kim cương” không chỉ nói đến vị trí đắc địa mà còn là nơi hội tụ nhiều lớp giá trị: giao thông, thương mại – dịch vụ, cộng đồng cư dân và tiềm năng tài chính.

Với Global City, vị trí tạo ra một điểm giao thoa hiếm có, nơi các dòng người, dòng hàng hóa và dòng vốn đều có lý do đi qua và dừng lại.

Giao thoa ba trục giá trị: giao thông – thương mại – thể thao

The Global City nằm giữa ba trục: giao thông (cao tốc, Mai Chí Thọ, Đỗ Xuân Hợp), thương mại – dịch vụ (Thủ Thiêm, An Phú, Thảo Điền) và thể thao – giải trí (Saigon Sports City, khu Rạch Chiếc).

Thực tế dự án Global City Đỗ Masterise Homes

Điều này giúp dự án vừa tiếp cận lượng khách thương mại và tài chính từ trung tâm, vừa đón tệp khách thể thao – giải trí, vừa phục vụ nhu cầu ở thật của cộng đồng chuyên gia làm việc quanh khu công nghệ cao và các cụm văn phòng.

Sự giao thoa này là nền tảng để hình thành một “downtown khu Đông” thực sự sống động, chứ không chỉ là khu nhà ở thuần túy.

Bao quanh bởi hệ sinh thái đô thị cao cấp hiện hữu

Xung quanh The Global City An Phú là một vòng cung các khu ở cao cấp: Thảo Điền, An Phú – An Khánh, Thủ Thiêm, các tổ hợp ven sông Saigon Sports City – Rạch Chiếc.

Điều này có hai ý nghĩa. Thứ nhất, dự án không phải “đi một mình” mà kết nối trực tiếp vào một cộng đồng cư dân có thu nhập cao đã hình thành.

Thứ hai, vị trí này thừa hưởng ngay mạng lưới trường học quốc tế, trung tâm thương mại, dịch vụ cao cấp sẵn có, rút ngắn rất nhiều thời gian để khu vực đạt “khối lượng cư trú” đủ lớn cho các hoạt động thương mại – giải trí vận hành hiệu quả.

Vị trí định hình trung tâm mới của TP.Thủ Đức

Khu Đông đang được định hướng là cực tăng trưởng mới của TP.HCM, với ba trụ chính: tài chính – dịch vụ (Thủ Thiêm), công nghệ – sản xuất (khu công nghệ cao) và giáo dục – nghiên cứu (cụm đại học).

Global City ở Bình Trưng nằm gần như giữa trục liên kết ba cực này, vừa đủ gần để di chuyển nhanh, vừa đủ rộng để trở thành “điểm giữa” hội tụ cư trú, thương mại, giải trí.

Vì thế, vị trí dự án không chỉ là “điểm đến”, mà có thể trở thành “trục trung tâm” đón và phân phối dòng người trong tương lai.

Tóm lại, vị trí The Global City xứng đáng với khái niệm “tọa độ kim cương” của khu Đông: quỹ đất 117,4ha hiếm hoi, sát nút giao An Phú, liên thông Quận 1 – Thủ Thiêm – Thảo Điền trong 10–15 phút và bao quanh bởi hệ sinh thái đô thị cao cấp hiện hữu. Với nhà đầu tư, đây là vị trí cho phép dự án hình thành một “downtown khu Đông” thực sự, vừa đáp ứng nhu cầu ở thật, vừa mở ra biên độ tăng giá gắn với hạ tầng trong 5–10 năm tới.

