Hội Môi giới BĐS Việt Nam vinh danh quần thể Sun Group Bãi Cháy

Đáp ứng xuất sắc các tiêu chí về chất lượng, sức hấp dẫn và tác động tích cực tới xã hội, quần thể Sun Elite City tại Bãi Cháy (Quảng Ninh) được vinh danh “Dự án BĐS đạt chuẩn xuất sắc Việt Nam 2025” tại Diễn đàn Thị trường bất động sản Việt Nam 2026 tổ chức ngày 9/1.

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) nhận chứng nhận VRES. Ảnh: Ban Tổ chức.

Bộ tiêu chuẩn đánh giá khắt khe VRES

Tại sự kiện, Hội Môi giới BĐS Việt Nam và Viện Nghiên cứu & Đánh giá thị trường BĐS Việt Nam đã trao chứng nhận VRES – Bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện các dự án BĐS cho đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) với dự án tiêu biểu Sun Elite City tại Bãi Cháy, Quảng Ninh.

Đây được xem là một trong những khung đánh giá toàn diện và khắt khe nhất hiện nay. Khác với cách “chấm điểm” dựa trên quy mô hay mức độ truyền thông, VRES tập trung phân tích chiều sâu của dự án, từ năng lực thực thi của chủ đầu tư, chất lượng phát triển thực tế đến tác động lan tỏa tới thị trường và xã hội.

Không chỉ “đẹp trên bản vẽ”, dự án cần chứng minh được khả năng triển khai đồng bộ, tiến độ rõ ràng, tư duy quy hoạch có chiều sâu và định hướng phát triển bền vững. VRES được giới chuyên môn nhìn nhận như một “bộ lọc” khắt khe, chỉ dành cho những “ứng viên” thực sự hội tụ đầy đủ giá trị cốt lõi của dự án BĐS chất lượng cao.

Hội Môi giới BĐS Việt Nam trao chứng nhận VRES cho đại diện các chủ đầu tư dự án xuất sắc. Ảnh: Ban Tổ chức.

Sau nhiều vòng “chấm điểm”, Sun Elite City đã được Hội đồng chuyên môn đánh giá đáp ứng xuất sắc các tiêu chí của VRES, bao gồm cả những tiêu chí khó nhất. Việc vượt qua hệ thống đánh giá nghiêm ngặt này không chỉ ghi nhận chất lượng dự án, mà còn khẳng định vai trò tích cực của Sun Group trong định hình chuẩn mực phát triển thị trường bất động sản theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và bền vững, đồng thời kiến tạo không gian sống và trải nghiệm có giá trị lâu dài cho cộng đồng.

“Thị trường bất động sản ngày càng đòi hỏi tính minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững. Những hệ tiêu chuẩn đánh giá mang tính thực tiễn cao như VRES đang dần trở thành “thước đo” quan trọng để nhận diện dự án thực sự có ý nghĩa xã hội”, đại diện Hội Môi giới BĐS Việt Nam chia sẻ.

Sun Elite City – siêu đô thị đẳng cấp quốc tế

Sun Elite City quy mô 324 ha với “1.001 tiện ích” vui chơi, giải trí. Ảnh: Sun Property.

Tọa lạc tại trung tâm Bãi Cháy, Sun Elite City với quy mô 324 ha, được định hình là quần thể “all-in-one” với “1.001 tiện ích” đẳng cấp như: Sun World Ha Long, khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long, chợ đêm VUI-Fest, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, quảng trường Sun Carnival – nơi thường xuyên tổ chức các lễ hội pháo hoa, chương trình nghệ thuật,...

Sun Elite City được ví như “thỏi nam châm” thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Khi du khách không chỉ đến tham quan mà còn lưu trú dài ngày, tham gia các hoạt động ban ngày lẫn ban đêm, giá trị kinh tế – thương mại của toàn khu vực cũng được kích hoạt mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng giúp bất động sản tại Sun Elite City gia tăng giá trị bền vững, gắn chặt với sức sống của điểm đến.

Từ góc nhìn quốc tế, Sun Elite City có nhiều nét tương đồng với các tổ hợp đô thị – du lịch nổi tiếng trên thế giới như Marina Bay Sands (Singapore) – nơi hội tụ nghỉ dưỡng cao cấp, giải trí, mua sắm, sự kiện và kiến trúc biểu tượng, trở thành “trái tim” của du lịch Singapore.

Sun Elite City góp phần đưa Bãi Cháy trở thành trung tâm vui chơi, giải trí miền Bắc. Ảnh: Ánh Dương.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Sun Elite City tiến gần hơn tới tầm vóc quốc tế chính là việc Sun Group hợp tác với KPF (Kohn Pedersen Fox) – công ty kiến trúc và quy hoạch đô thị hàng đầu thế giới, để tái thiết quần thể này. Các không gian công cộng, khu vui chơi, thương mại, nghỉ dưỡng và khu nhà ở được sắp xếp khoa học, vừa đảm bảo sự sôi động của một đô thị du lịch, vừa giữ được những khoảng lặng cần thiết cho nghỉ dưỡng và an cư lâu dài.

Sự tham gia của KPF không chỉ nâng tầm thiết kế, mà còn củng cố niềm tin của thị trường vào chiến lược phát triển dài hạn của Sun Group tại Bãi Cháy. Đây là yếu tố quan trọng giúp Sun Elite City được đánh giá cao về tính bền vững, khả năng vận hành lâu dài và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Trong bối cảnh Quảng Ninh được định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế và đô thị trực thuộc Trung ương, những dự án có quy mô, tầm nhìn và khả năng tạo ảnh hưởng như Sun Elite City càng trở nên có ý nghĩa.

“Việc Sun Elite City được vinh danh theo Bộ tiêu chuẩn VRES khẳng định hành trình “làm đẹp những vùng đất” mà Sun Group theo đuổi suốt những năm qua. Với hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện, quy hoạch được nâng tầm và nhịp sống đô thị sôi động 24/7, Sun Elite City sẽ tiếp tục đóng vai trò tiên phong, góp phần định hình chuẩn mực mới cho bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng tại Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”, đại diện Sun Property chia sẻ.

NL