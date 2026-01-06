The Sunset: Phân khu sở hữu tầm nhìn “đỉnh nóc, kịch trần” tại Phú Quốc

Với phân khúc bất động sản cao cấp, tầm nhìn không chỉ là đặc quyền thị giác mà còn là thước đo giá trị. Tại Phú Quốc, căn hộ The Sunset sở hữu tầm nhìn 360 độ ngắm trọn Thị trấn Hoàng Hôn, nơi vẻ đẹp thiên nhiên và nhịp sống lễ hội cùng hội tụ.

Căn hộ The Sunset sở hữu tầm nhìn trực diện Cầu Hôn & Sunset Town. Ảnh: Sun Group.

Giá trị căn hộ phản chiếu qua tầm view

Tại những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, tầm nhìn của các căn hộ cao cấp đã vượt ra khỏi khái niệm “cảnh đẹp”. Nó thể hiện đẳng cấp sống của giới thượng lưu, là yếu tố tạo nên giá trị và khiến các BĐS trở thành món tài sản được săn đón. Trong bối cảnh quỹ căn hộ tại các điểm đến du lịch thịnh hành đang ngày càng khan hiếm, những căn hộ sở hữu góc nhìn độc bản, không thể sao chép, thường dẫn đầu mặt bằng giá và được giới sành sỏi săn lùng.

Dubai là một ví dụ điển hình. Tại trung tâm downtown Dubai, những căn hộ sở hữu tầm nhìn trực diện tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa luôn nằm trong top bất động sản có giá trị cao nhất. Từ ban công căn hộ, chủ nhân không chỉ ngắm nhìn một công trình kiến trúc biểu tượng, mà còn chiêm ngưỡng toàn bộ không gian lễ hội rực rỡ với Dubai Fountain, các màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa diễn ra quanh năm.

Thậm chí, một căn penthouse duplex tại tòa tháp Burj Khalifa với tầm nhìn “bao quát cả thế giới” được rao bán với giá lên tới 49 triệu USD (1.200 tỉ đồng). Chính trải nghiệm sống gắn liền với biểu tượng toàn cầu ấy đã giúp các căn hộ với tầm nhìn độc bản có giá trị vượt trội so với mặt bằng chung.

Các căn hộ sở hữu tầm nhìn công trình biểu tượng Marina Bay Sands (Singapore) luôn có giá trị cao. Ảnh: istock

Tương tự tại Singapore, các căn hộ quanh khu vực Marina Bay, với tầm nhìn bao quát vịnh biển và những công trình biểu tượng như Marina Bay Sands, luôn được xem là nhóm tài sản “giữ giá” tốt nhất. Từ độ cao lý tưởng, cư dân có thể chiêm ngưỡng các show ánh sáng, sự kiện quốc tế và nhịp sống sôi động của trung tâm tài chính – du lịch hàng đầu châu Á bất kể ngày đêm.

Điểm chung dễ nhận thấy của những căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng về biểu tượng du lịch hay trung tâm lễ hội, sự kiện là luôn được định vị ở phân khúc cao nhất. Tầm nhìn càng rộng, càng cao, càng hiếm thì giá trị căn hộ càng lớn.

Căn hộ The Sunset và tầm nhìn “có 1 không 2”

Căn hộ The Sunset tọa lạc trên sườn núi, sở hữu tầm nhìn 360 độ. Ảnh: Sun Group

Tại Thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc), núi Ông Quán là vị trí hiếm hoi sở hữu độ cao tự nhiên nổi bật với tầm nhìn 360 độ bao trọn biển trời Nam đảo. Tọa lạc trên sườn núi, phân khu The Sunset thuộc tổ hợp căn hộ Sun Grand City Hillside Residence khác biệt bởi tầm nhìn khoáng đạt không giới hạn. Chính địa hình đặc biệt đã tạo nên tầm view đặc sắc từ trên cao – yếu tố được xem là đặc quyền của BĐS nghỉ dưỡng cao cấp.

Từ căn hộ The Sunset, khoảnh khắc hoàng hôn Phú Quốc hiện ra trọn vẹn và trực diện khi mặt trời dần lặn xuống tại Cầu Hôn – tọa độ checkin không thể bỏ lỡ khi đến với đảo Ngọc. Chủ nhân không cần di chuyển vẫn có thể sở hữu góc nhìn độc quyền hướng thẳng về biểu tượng được xem là “linh hồn” mới của du lịch Phú Quốc.

“Ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày hướng công trình biểu tượng là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Dự án sở hữu view “điện ảnh” như vậy không có nhiều”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Ngay trong tầm mắt của những căn hộ hướng Tây là Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) - Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2025 theo bình chọn của Giải thưởng Du lịch Thế giới. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ thị trấn bừng sáng như một lễ hội khổng lồ với các hoạt động nghệ thuật, show diễn và những màn pháo hoa rực rỡ, mang đến trải nghiệm thị giác sống động cho chủ nhân The Sunset. Ban công căn hộ lúc này biến hóa thành sân khấu, với đặc quyền dành riêng cho chủ nhân.

Từ căn hộ The Sunset, cư dân vẫn có thể tận hưởng các show diễn nghệ thuật. Ảnh: Ánh Dương.

Đặc biệt, ở bất cứ thời khắc nào trong ngày, The Sunset luôn mang đến trải nghiệm có 1-0-2, đó là tầm nhìn 360° bao quát gần như toàn bộ hệ sinh thái Nam đảo mà Sun Group đã dày công kiến tạo suốt thập kỷ qua. Các căn hộ phía Đông đón bình minh dịu nhẹ từ phía Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Căn hộ phía Nam lại ngắm biển xanh cùng hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, trong khi các căn hộ phía Bắc mở ra không gian phát triển mới của đô thị Nam Phú Quốc với quần thể dự án phục vụ APEC 2027.

Từ cao độ của núi Ông Quán, cư dân có thể hòa cùng nhịp thở với tiến độ thi công đêm ngày của khu vực Trung tâm Hội nghị APEC, cùng với các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm phục vụ APEC đang được Sun Group triển khai. Một kỷ nguyên phát triển mới của BĐS Phú Quốc đang mở ra nhờ cú hích từ sự kiện kinh tế chính trị hàng đầu thế giới năm 2027.

Phối cảnh các công trình biểu tượng phục vụ APEC 2027. Ảnh: Sun Group.

Đặc biệt, hai tòa tháp Ông Hỏa và Ông Thạch ra mắt đầu tiên sở hữu vị trí và tầm nhìn nổi bật trong phân khu The Sunset. Ông Hỏa đại diện cho năng lượng, sự chuyển động và không khí lễ hội sôi động, trong khi Ông Thạch mang ý nghĩa vững chãi, bền bỉ và giá trị lâu dài, phù hợp với những chủ nhân tìm kiếm tài sản mang tính biểu tượng và trường tồn.

“Trong bối cảnh BĐS nghỉ dưỡng ngày càng chú trọng trải nghiệm và tính độc bản, The Sunset trên núi Ông Quán không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư hay nghỉ dưỡng, mà còn sở hữu tầm nhìn hiếm có tại Phú Quốc. Khi tầm view trở thành tài sản và hạ tầng trở thành đòn bẩy, dự án được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường trong giai đoạn hậu APEC”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Tùng Dương