Giao lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng: Định hình giá trị bất động sản xứ Thanh

Tại Bắc Trung Bộ, dòng tiền đầu tư đang dồn về những tọa độ có khả năng khai thác thương mại vượt trội. Một trong những điểm sáng nổi bật là Vinhomes Star City - khu đô thị sở hữu vị trí hiếm có tại nút giao Đại lộ Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng, nơi mở ra khát vọng mới - trở thành không gian phát triển năng động, hiện đại, giàu bản sắc của xứ Thanh.

Tâm mạch giữa trung tâm phát triển xứ Thanh

Trong quy hoạch mới của Thanh Hóa tầm nhìn đến năm 2040, đôi bờ sông Mã được xác định là không gian chiến lược, vùng phát triển lõi kéo dài 70km từ Vĩnh Lộc tới Sầm Sơn. Trong đó, đại lộ Nam Sông Mã là “xương sống” của toàn bộ dải đô thị sinh thái, nơi kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa đời sống dân sinh và kỳ vọng đầu tư dài hạn. Với vai trò kết nối đa hướng, tuyến đường này nối trực tiếp từ lõi đô thị cũ, giao cắt với đại lộ Nguyễn Hoàng và liên kết đến trung tâm du lịch biển Sầm Sơn.

Đại lộ Nam Sông Mã cũng mở rộng ra các hướng liên kết vùng nhờ hệ thống QL1A, QL47 và đường tránh phía Tây. Từ giao điểm Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng, cư dân chỉ cần vài phút để đến Công viên Hàm Rồng, Quảng trường Lam Sơn, các bệnh viện tuyến đầu, hệ thống trường quốc tế và đặc biệt là kết nối trực tiếp vào cụm đô thị hạt nhân như Vinhomes Star City.

Đại lộ Nam Sông Mã nối trung tâm Thanh Hóa với biển Sầm Sơn, được quy hoạch 8 làn xe và dải phân cách cứng 16m.

Đáng chú ý, từ nút giao Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng, cư dân có thể di chuyển chưa đầy 45 phút để đến sân bay Thọ Xuân hoặc cảng nước sâu Nghi Sơn. Đây là hai đầu mối chiến lược của Thanh Hóa trong chuỗi cung ứng vùng và quốc tế. Khả năng kết nối trọn vẹn cả đường bộ, đường không lẫn đường biển là lợi thế rất hiếm khu đô thị tại các địa phương có thể sở hữu.

Đối với nhà đầu tư hiện đại, yếu tố then chốt để ra quyết định “xuống tiền” là khả năng tạo dòng lợi nhuận ổn định trong dài hạn. Hai trụ cột đảm bảo khả năng này là sức phát triển của khu vực và tiềm năng khai thác thương mại của dự án.

Khu vực nút giao Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng hiện đang hội tụ đồng thời cả hai yếu tố trên. Mật độ cư dân tại đang gia tăng nhanh chóng với sự xuất hiện của hàng loạt khu đô thị, tổ hợp cao tầng, văn phòng dịch vụ. Đặc biệt, Vinhomes Star City ngay cạnh nút giao này đã trở thành biểu tượng về lối sống đẳng cấp tại xứ Thanh.

Ngóng chờ khu cao tầng tiếp theo ra mắt tại Vinhomes Star City

Từ khi ra mắt năm 2018, Vinhomes Star City không ngừng mở rộng quy mô, trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất Bắc Trung Bộ với hệ sinh thái tiện ích toàn diện, bao gồm trường học, cơ sở y tế, hạ tầng vui chơi - giải trí, cảnh quan sinh thái và hệ thống vận hành, an ninh thông minh. Đặc biệt, dự án đang tiếp tục triển khai thêm các phân khu cao tầng và được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Điều này cho thấy tầm nhìn và kỳ vọng của “ông lớn” ngành bất động sản vào sự phát triển bền vững của khu vực.

Một góc khu đô thị Vinhomes Star City, cạnh nút giao Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng.

Về phương diện thị trường, các chỉ báo cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Năm 2025, giao dịch bất động sản tại Thanh Hóa tăng 30% so với cùng kỳ. Đặc biệt các sản phẩm có thiết kế hiện đại, tiện ích đồng bộ tại khu vực Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng luôn ghi nhận tỷ lệ giao dịch ấn tượng. Trong năm 2025, phần lớn giỏ hàng căn hộ cao tầng tại Vinhomes Star City nằm gần nút giao này đều “cháy hàng” ngay trong những ngày mở bán đầu tiên.

Các khu căn hộ mới mở bán tại Vinhomes Star City đều sở hữu hệ tiện ích ấn tượng và được thị trường săn đón.

Song song với đó, thị trường cho thuê tại khu vực này cũng đang phát triển mạnh, giá thuê duy trì ổn định. Tệp khách thuê chủ yếu là chuyên gia, kỹ sư và quản lý cao cấp làm việc tại Sầm Sơn, Khu kinh tế Nghi Sơn và các tổ hợp công nghiệp phụ trợ. Lực cầu chất lượng này giúp nhà đầu tư dễ dàng tạo dòng tiền đều đặn ngay sau khi nhận bàn giao.

Trong bối cảnh Thanh Hóa phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP trung bình trên 9%/năm, cùng làn sóng chuyên gia đổ về làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các tổ hợp công nghiệp trên địa bàn, nhu cầu cư trú tại khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

Ông Lê Việt Hải, nhà đầu tư lâu năm đến từ Hà Nội, chia sẻ trong chuyến khảo sát tại Thanh Hóa cuối tháng 12/2025: “Ngoài hạ tầng giao thông, khu vực còn có hạ tầng công nghiệp, logistics, cảng biển sầm uất. Khu đô thị đã thành hình với tiện ích hiện đại, đồng bộ và phong cách sống quốc tế như Vinhomes Star City sẽ là tâm điểm đáng sống, đáng đầu tư bậc nhất thị trường”.

Với sức nóng ngày càng tăng, thị trường đang dồn sự chú ý vào những chuyển động kế tiếp tại nút giao Nam Sông Mã - Nguyễn Hoàng. Sau khi cả The Kyoto và K-Park Avenue đều đã “cháy hàng” với tốc độ thanh khoản kỷ lục, khu vực này được kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm các sản phẩm mới có khả năng giải cơn khát nguồn cung và dẫn dắt nhịp tăng trưởng của bất động sản xứ Thanh trong năm mới 2026.

NL