Sun Group mở bán Sun Urban City dịp cuối năm, tung quỹ hàng hấp dẫn ra thị trường

Nhà thi đấu Hà Nam (Ninh Bình) bừng không khí lễ hội tại sự kiện mở bán Sun Urban City – phân khu Flora Avenue ngày 28/12, thu hút sự quan tâm và ghi nhận lượng giao dịch sôi động từ đông đảo khách hàng, nhà đầu tư.

Nghệ thuật dẫn lối vào “phố hoa” rực rỡ mùa lễ hội

Ngay từ bước chân đầu tiên bước vào sảnh đón, chào mời các vị khách là một photobooth được tạo hình ấn tượng với hộp quà khổng lồ, mở ra những bông hoa bung nở rực rỡ và gấu bông đậm chất mùa lễ hội.

Trong dịp đặc biệt này, Sun Property không chỉ mang đến một chương trình mở bán thông thường mà đã tạo nên một không gian trải nghiệm đầy niềm vui với các hoạt động đặc sắc như: Gắp bimbim trên không, trang trí bánh noel, chụp ảnh photobooth lấy ngay, check in nhận gấu bông...

Không khí lễ hội rộn ràng lan tỏa ngay từ những phút đầu sự kiện. (Ảnh: Minh Khánh)

Khi kim đồng hồ chạm mốc 12 giờ, sân khấu bừng sáng trong tiếng nhạc rộn ràng cùng những màn trình diễn giàu cảm xúc của các nghệ sĩ, như một lời chào rực rỡ gửi tới những vị khách quý.

Với chủ đề “Rực Sáng Phố Hoa”, hình ảnh phân khu Flora Avenue ngập tràn sắc hoa và ánh sáng được tái hiện sinh động, gợi nhắc không khí Giáng sinh và năm mới lan tỏa khắp không gian đô thị. Không chỉ tôn vinh cảnh quan xanh và vẻ đẹp tinh tế, Flora Avenue còn dần định hình như một điểm hẹn lễ hội, nơi ánh đèn lung linh, sắc hoa rực rỡ và nhịp sống sôi động hòa quyện, tạo nên một trải nghiệm giàu cảm xúc đặc trưng.

Flora Avenue – Điểm sáng đầu tư tại “tọa độ vàng” của vùng thủ đô

Trong phần trình bày tại sự kiện, đại diện Sun Property đã dành nhiều thời lượng phân tích vai trò của khu vực cửa ngõ phía Nam trong cấu trúc đô thị vệ tinh của vùng Thủ đô, qua đó làm rõ nền tảng chiến lược cho sự hiện diện của Sun Urban City và phân khu trung tâm Flora Avenue.

Phần phân tích thị trường bất động sản giúp khách hàng củng cố thông tin đầu tư. (Ảnh: Minh Khánh)

Theo đó, Sun Urban City đang thừa hưởng thế phát triển “vững như kiềng ba chân” của Hà Nam (Ninh Bình), khi tiếp giáp và kết nối trực tiếp với hệ thống hạ tầng giao thông huyết mạch mang tính trọng điểm quốc gia và liên vùng như Quốc lộ 1A, 21A, 21B, cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình và Vành đai 5 vùng Thủ đô. Đồng thời tiệm cận Ga Phủ Lý và quy hoạch sân bay quốc tế Phủ Lý – Ninh Bình, qua đó khẳng định vai trò tọa độ kinh tế vùng trong dài hạn.

Song song, xu hướng giải nén đô thị Hà Nội đang kéo dòng hạ tầng trọng điểm về khu vực này. Việc cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức chuẩn bị đi vào vận hành, cùng sự hiện diện của loạt cơ sở giáo dục lớn trong tương lai, đang từng bước hình thành một trung tâm đô thị – dịch vụ mới, thu hút cộng đồng cư dân tri thức và chất lượng cao.

Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng tham dự. (Ảnh: Minh Khánh)

Trong bối cảnh làn sóng cư dân đổ về được dự báo ngày càng gia tăng, bài toán an cư đang dần tìm được lời giải tại Flora Avenue. Sức hút của Flora Avenue không chỉ đến từ danh mục sản phẩm đa dạng mà còn từ khả năng thụ hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích đã và đang hình thành xung quanh, bao gồm giáo dục, y tế, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe và các không gian sinh hoạt cộng đồng...Tại đây, cư dân được định vị sống trong môi trường chất lượng, đầy đủ tiện nghi và mang dấu ấn sống đẳng cấp.

Cũng theo đại diện Sun Property, lộ trình phát triển của Sun Urban City đã được hoạch định rõ ràng. Chỉ riêng trong năm 2026, sức sống tại Flora Avenue sẽ được tiếp thêm động lực khi loạt công viên chức năng đồng loạt hoàn thiện. Sau khi công viên lễ hội đi vào hoạt động từ cuối năm 2024 và công viên nước Sun World chính thức vận hành từ năm 2025, các hạng mục tiếp theo gồm công viên thể thao (dự kiến quý I/2026), công viên văn hóa (năm 2026) và công viên sinh thái (quý IV/2026) sẽ từng bước hoàn chỉnh hệ sinh thái xanh – giải trí – cộng đồng cho toàn khu đô thị.

Những thông tin mới về hạ tầng tiếp tục gia tăng sức hút cho Sun Urban City. (Ảnh: Minh Khánh)

Ngay sau khi các thông tin về dự án và chính sách bán hàng được công bố, không khí tại sự kiện nhanh chóng trở nên sôi động khi nhiều khách hàng đưa ra quyết định đầu tư. Anh Hải Bằng (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết đã lựa chọn căn hộ cao tầng Park Residence, bởi tin rằng nhu cầu lưu trú và dịch vụ tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô sẽ tăng trưởng mạnh mẽ khi hạ tầng và đô thị đồng loạt hoàn thiện.

Trong khi đó, dòng sản phẩm thấp tầng tại Flora Avenue cũng ghi nhận sức hút rõ nét nhờ vị trí liền kề đại lộ hoa trung tâm cùng các chính sách ưu đãi hấp dẫn. Với quỹ nhà phố và biệt thự được thiết kế đa năng, dòng sản phẩm này linh hoạt đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư chất lượng cao và đầu tư khai thác dài hạn.

Phân khu Flora Avenue trở thành tâm điểm thị trường giai đoạn cuối năm. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Xuyên suốt sự kiện, thông điệp về một môi trường sống tràn đầy sức sống được truyền tải nhất quán, nơi các giá trị cộng đồng được đề cao và những khởi đầu an lành được thắp sáng bằng tầm nhìn phát triển bền vững của Sun Group tại cửa ngõ phía Nam vùng Thủ đô.

Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 – Đại nhạc hội “Ninh Bình – Khát vọng hùng cường” sẽ diễn ra vào tối 31/12/2025, kết hợp màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút đồng loạt tại ba điểm cầu Hà Nam – Hoa Lư – Nam Định. Trong đó, điểm cầu Hà Nam được tổ chức tại Quảng trường trục lễ hội Sun Urban City, hứa hẹn mang đến không khí đón năm mới sôi động, giàu cảm xúc cho người dân và du khách.

NL