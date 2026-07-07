Cơ hội để người bệnh tiếp cận thuốc điều trị ung thư hiện đại

Đề xuất bổ sung khoảng 30 thuốc điều trị ung thư vào danh mục Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả của Bộ Y tế mới đây đang mở ra kỳ vọng lớn cho hàng nghìn người bệnh. Chính sách này không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống.

Bệnh nhân ung thư được các bác sĩ thăm khám, theo dõi sức khỏe trong quá trình điều trị.

Ung thư là căn bệnh có thời gian điều trị kéo dài, chi phí lớn. Ngoài tiền thuốc, người bệnh còn phải chi trả cho nhiều khoản như xét nghiệm, phẫu thuật, hóa trị, đi lại, ăn ở và chăm sóc. Không ít gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi phải theo đuổi quá trình điều trị trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Có chồng đang điều trị ung thư, bà Phạm Thị Hoan ở xã Nga An cho biết, chi phí điều trị ngày càng tăng, đặc biệt là những loại thuốc thế hệ mới có hiệu quả cao nhưng giá thành đắt đỏ. Gia đình mong muốn chính sách BHYT tiếp tục mở rộng để người bệnh được tiếp cận nhiều loại thuốc hơn, giảm bớt áp lực tài chính và yên tâm điều trị lâu dài.

Theo dự thảo của Bộ Y tế, khoảng 30 thuốc điều trị ung thư sẽ được đề xuất bổ sung vào danh mục Quỹ BHYT chi trả. Đây chủ yếu là các thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch và thuốc phát minh mới có chi phí cao.

Người bệnh ung thư đang được xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. (Ảnh chụp màn hình)

Theo ThS.BS Trương Xuân Tiến, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, điều trị ung thư thường kéo dài, trong khi nhiều thuốc đặc hiệu hiện nay vẫn chưa được BHYT thanh toán hoặc mức chi trả còn hạn chế. Nếu danh mục thuốc được mở rộng, người bệnh sẽ giảm đáng kể áp lực tài chính, có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến và duy trì điều trị đúng phác đồ.

Đối với nhiều bệnh nhân ung thư, BHYT không chỉ là chỗ dựa về tài chính mà còn là động lực để tiếp tục hành trình điều trị.

Ông Lê Huy Thoan ở xã Nga Sơn - bệnh nhân đang điều trị ung thư đại tràng mong muốn sẽ có thêm nhiều loại thuốc được BHYT hỗ trợ để người bệnh có thêm cơ hội điều trị, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Việc mở rộng chính sách BHYT được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh yên tâm điều trị lâu dài.

Việc mở rộng danh mục thuốc điều trị ung thư được Quỹ BHYT chi trả kỳ vọng sẽ giúp nhiều người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại với chi phí hợp lý hơn. Khi rào cản tài chính được giảm bớt, người bệnh sẽ có điều kiện duy trì điều trị liên tục, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Kim Dung