Mở rộng quyền lợi BHYT, người dân thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là quy định người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh được Quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng. Chính sách mới tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng.

Người dân khám bệnh trái tuyến tại các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được hưởng 50% chi phí trong phạm vi quyền lợi được hưởng.

Người dân phấn khởi vì giảm gánh nặng chi phí

Trước đây, khi đi khám ngoại trú trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh, nhiều người bệnh phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám và các dịch vụ cận lâm sàng nếu không có giấy chuyển tuyến. Điều này khiến không ít người, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính phải tái khám thường xuyên, gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7, người tham gia BHYT sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 50% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến trong phạm vi quyền lợi được hưởng tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT, tạo điều kiện để người dân chủ động lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với nhu cầu.

Bên cạnh việc giảm chi phí khám chữa bệnh, chính sách mới còn giúp người bệnh giảm bớt thủ tục hành chính khi không còn quá phụ thuộc vào giấy chuyển tuyến trong nhiều trường hợp theo quy định.

Bà Cao Thị Yên ở xã Hoằng Lộc chia sẻ: “Chúng tôi rất mừng vì từ ngày 1/7 đi khám trái tuyến cũng được bảo hiểm hỗ trợ. Như vậy sẽ đỡ được một khoản chi phí, nhất là những người phải khám định kỳ như tôi. Việc đi khám cũng thuận tiện hơn, không còn quá áp lực về thủ tục chuyển tuyến".

Các bệnh viện chủ động chuẩn bị nguồn lực đáp ứng nhu cầu người bệnh

Dự báo sau khi chính sách có hiệu lực, số lượng người bệnh đến khám ngoại trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ tăng đáng kể. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều bệnh viện đã xây dựng các phương án về cơ sở vật chất, nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin. Đồng thời, rà soát quy trình tiếp đón, bố trí thêm phòng khám, tăng cường nhân lực tại các khoa khám bệnh, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế và nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, thanh toán BHYT diễn ra nhanh chóng, thông suốt.

Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Phước Sung, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Khi chính sách mới được áp dụng, dự kiến lượng bệnh nhân ngoại trú có thể tăng lên khoảng 40%. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của người bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bố trí thêm 2 ki-ốt lấy số khám bệnh; đồng thời mở rộng thêm khu vực chờ khám bệnh cho bệnh nhân.

Đặc biệt, bệnh viện đã có phương án tăng cường bác sĩ cho Khoa Khám bệnh để mở thêm bàn khám; bổ sung thêm thuốc, vật tư, hoá chất phục vụ công tác khám bệnh, phát thuốc cho người bệnh".

Bệnh viện Đa khoa tỉnh mở rộng khu vực chờ khám và khu cấp phát thuốc ngoại trú cho người bệnh.

Còn tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cùng với việc rà soát, sắp xếp lại quy trình và chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, thuốc men để đáp ứng nhu cầu khám bệnh tăng cao trong thời gian tới, đơn vị đã tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên về quy định mới của Luật BHYT. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền lợi khi đi khám chữa bệnh.

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định mới, người dân cần mang theo căn cước gắn chip, thẻ BHYT hoặc sử dụng ứng dụng VNeID đã tích hợp thông tin BHYT khi đến khám chữa bệnh.

Việc mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT từ ngày 1/7/2026 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giảm gánh nặng chi phí cho người dân, đồng thời thúc đẩy các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ.

Thuỳ Dung