Cô giáo truyền “lửa” đam mê môn Ngữ văn cho học sinh

20 năm gắn bó với nghề giáo, cô giáo Nguyễn Thị Nga, giáo viên Trường THCS Linh Sơn (xã Linh Sơn) luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, truyền “lửa” đam mê môn Ngữ văn cho nhiều thế hệ học sinh (HS) thân yêu.

Cô Nguyễn Thị Nga hướng dẫn môn Ngữ văn cho đội tuyển HS giỏi Trường THCS Linh Sơn.

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Hồng Đức, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Nga được phân công về giảng dạy tại Trường THCS Giao An. Đây là trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Lang Chánh cũ, với đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Do vậy việc học tập của con trẻ chưa được các bậc phụ huynh quan tâm, tình trạng HS bỏ học ngày một nhiều; cùng với đó, cơ sở vật chất nhà trường vô cùng thiếu thốn ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Cô đã cùng tập thể ban giám hiệu nhà trường không quản đường sá xa xôi, ngày đêm đến tận các thôn, bản vận động phụ huynh đưa con tới trường; nỗ lực, tận tình giúp các em HS có phương pháp học tập hiệu quả. Vì vậy, đã có nhiều em đoạt giải HS giỏi, thi đậu vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

Năm 2014, cô Nga được điều động về Trường THCS thị trấn Lang Chánh (nay là Trường THCS Linh Sơn). Cô được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn cho đội tuyển của trường. Cô luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và học. Cô luôn không ngừng cố gắng học hỏi, trau dồi bản thân, cùng với kinh nghiệm, nhiệt huyết của mình để truyền dạy kiến thức cho các em.

Trong quá trình giảng dạy, cô phân hóa đối tượng HS, với phương pháp “cầm tay chỉ việc”, cô luôn sát sao với việc học của các em, nhất là trang bị cho các em kỹ năng tự học. Trong mỗi bài giảng cô đều thể hiện sinh động, dễ hiểu, khuyến khích HS tương tác với giáo viên và bạn bè để không khí học tập thực sự thoải mái, tạo hứng thú, đam mê học tập cho các em. Trong những giờ lên lớp, cô luôn tạo sự thân thiện, gần gũi với học trò, giúp các em có hứng thú, niềm đam mê học tập và rèn luyện. Đặc biệt, trong công tác ôn thi vào lớp 10 THPT, HS nhà trường luôn đạt kết quả cao, trong đó điểm thi môn Ngữ văn luôn là một thế mạnh để giúp các em có thể đậu vào các trường THPT như mong muốn. Kết quả, từ năm 2022 đến nay đội tuyển HS giỏi của nhà trường do cô Nga phụ trách đã có 5 HS giỏi cấp tỉnh, 38 HS giỏi cấp huyện (cũ), 3 HS thi đậu Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Cùng với đó, cô Nga chú trọng trong công tác hướng dẫn HS nghiên cứu khoa học - kỹ thuật để các em có thể áp dụng vào trong học tập cũng như đời sống. Nhiều năm liên tục cô Nga đều có các dự án khoa học - kỹ thuật đạt giải nhất, giải nhì cấp huyện, trong đó có 3 dự án đạt giải cấp tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tục cô Nguyễn Thị Nga đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; đặc biệt tháng 11/2024, cô được Sở Giáo dục và Đào tạo vinh danh Nhà giáo tiêu biểu xứ Thanh lần thứ II-2024.

Bài và ảnh: Khắc Công