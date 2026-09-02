Cô giáo Trần Thị Huyền và hành trình “gieo hạt”

Với tâm niệm “Nghề giáo là hành trình gieo hạt”, suốt 28 năm gắn bó với nghề, cô giáo Trần Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Trung luôn tâm huyết, trách nhiệm với công việc. Dù ở cương vị giáo viên đứng lớp hay quản lý, cô Huyền luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học của nhà trường.

Cô giáo Trần Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Trung luôn tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”.

Năm 1998, sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Hồng Đức, cô Trần Thị Huyền được phân công về giảng dạy tại Trường THCS Thiệu Tân. Suốt 11 năm gắn bó với ngôi trường, bằng năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất của một nhà giáo có tâm có tầm, cô Huyền được tập thể tín nhiệm, tổ chức phân công đảm nhận qua nhiều vị trí, như phó hiệu trưởng và hiệu trưởng trong suốt 12 năm (2010-2022). Từ tháng 11/2022 đến nay, cô tiếp tục được phân công về làm Hiệu trưởng Trường THCS Thiệu Trung. Đây đều là những ngôi trường còn nhiều khó khăn, đòi hỏi người đứng đầu có tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh và sâu sát trong từng công việc. Không chọn lối đi bằng phẳng, cô Huyền luôn nhìn thẳng vào thực tế để cùng tập thể tháo gỡ từng nút thắt. Bằng tư duy sâu sát và sự kiên trì, cô đã biến những khó khăn thách thức thành động lực để nâng cao chất lượng dạy và học tại địa phương.

Cô Huyền chia sẻ: “Quan điểm của tôi là dù khó khăn đến đâu cũng phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhà trường, việc duy trì nền nếp, rèn luyện nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh phải được đặt lên hàng đầu, từ đó xây dựng những tập thể lớp đoàn kết, biết yêu thương và chia sẻ. Có làm tốt công tác giáo dục đạo đức, nền nếp thì mới tạo tiền đề vững chắc để nâng cao chất lượng dạy học và phát triển năng lực cho học sinh. Trong quá trình đó, giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò nòng cốt, chất lượng đại trà là nền móng, còn thành tích học sinh giỏi chính là sự tỏa sáng".

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, linh hoạt của cô giáo Trần Thị Huyền cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể, cán bộ, giáo viên, Trường THCS Thiệu Trung đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm học 2023-2024, nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm học 2025-2026 đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Mặc dù bận rộn với công tác quản lý, nhưng suốt 16 năm qua, cô Huyền chưa bao giờ rời xa viên phấn, trang giáo án. Thay vì chọn những phần việc nhẹ nhàng, cô đều chủ động nhận dạy khối 9 với nhiều áp lực; đồng thời tự nguyện nhận dạy những lớp có học sinh cá biệt. Với cô, mỗi tiết học không chỉ là truyền đạt tri thức mà là cách để cô, trò hiểu nhau hơn và giúp các em tiến bộ hàng ngày. Việc một người hiệu trưởng vẫn miệt mài đứng lớp không chỉ giúp cô nắm chắc tình hình thực tế của học sinh để làm tốt công tác chuyên môn, mà còn là tấm gương về tinh thần tự học, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến toàn thể đội ngũ giáo viên trong trường.

Sau khi thực hiện sáp nhập các trường THCS Thiệu Đô, THCS Thiệu Viên, THCS Thiệu Lý, THCS Thiệu Vận và THCS Thiệu Trung thành Trường THCS Thiệu Trung, cô Huyền tiếp tục được cán bộ, giáo viên trong trường tín nhiệm bầu làm phó hiệu trưởng nhà trường. Cô giáo Trần Thị Huyền chia sẻ: "Ở trên cương vị nào, bản thân tôi cũng luôn thi đua dạy tốt, học tốt, giữ vững tấm gương nhà giáo vừa hồng vừa chuyên. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ của người quản lý, xây dựng tập thể đoàn kết, khơi dậy niềm đam mê nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ, giáo viên ở ngôi trường lớn sau sáp nhập. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, tuy nhiên nếu cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình sẽ tạo nên sức mạnh tập thể”.

28 năm gắn bó với nghề, 16 năm làm cán bộ quản lý, cô giáo Trần Thị Huyền đã đạt được nhiều thành tích, danh hiệu cao quý: Nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh... Phía sau những phần thưởng cao quý ấy là hình ảnh người giáo viên luôn tận tụy, trách nhiệm hết lòng vì học trò, để những điều tốt đẹp luôn được nhân lên trong mỗi lớp học, mỗi thế hệ học sinh.

Bài và ảnh: Trung Hiếu