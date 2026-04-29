Có 900.000 số điện thoại “không chính chủ” sau 2 tuần triển khai Thông tư 08

Tại họp báo thường kỳ tháng 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 29/4, ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Viễn thông dẫn số liệu sơ bộ từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho thấy hơn 95 triệu thuê bao di động đã được đồng bộ lên hệ thống, trong đó 60 triệu "được xác nhận chính chủ."

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngoài ra, gần 900.000 thuê bao được người dùng chủ động xác nhận “không chính chủ” thông qua VNeID. Quá trình này sẽ tiếp tục được triển khai đến ngày 15/6/2026.

Đại diện Cục Viễn thông nhấn mạnh việc xác nhận SIM chính chủ là bước tiếp theo sau giai đoạn “làm sạch dữ liệu” năm 2023. Khi đó, cơ quan quản lý đã đối soát thông tin giấy tờ của cả trăm triệu thuê bao di động, qua đó phát hiện khoảng 17 triệu trường hợp có thông tin chưa chính xác. Trong số này, 11 triệu thuê bao đã được cập nhật lại thông tin, còn 6 triệu bị dừng cung cấp dịch vụ.

“So với giai đoạn trước, cách làm hiện nay có sự thay đổi,” ông Cương giải thích thêm rằng trọng tâm hiện nay là trao cho người dân quyền chủ động kiểm tra và xác nhận thông tin thuê bao đang sử dụng.

Theo đại diện cơ quan quản lý, mục tiêu của Thông tư 08 là xây dựng cơ sở dữ liệu thuê bao “sạch,” minh bạch, qua đó bảo vệ quyền lợi người dùng và góp phần phòng chống các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật liên quan đến SIM điện thoại.

Thông tư 08, do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/3/2026, nhằm siết quản lý SIM không chính chủ. Thông tư có hai điểm mới đáng chú ý: Cho phép người dùng chủ động xác nhận số điện thoại đang sử dụng thông qua ứng dụng VNeID (từ 15/4); và yêu cầu xác thực lại khuôn mặt khi thực hiện đổi SIM sang thiết bị mới (từ 15/6).

Quy định mới về xác thực thông tin thuê bao được triển khai trong bối cảnh tình trạng SIM không chính chủ được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và các hành vi lừa đảo.

Làm rõ thêm, đại diện Cục Viễn thông cho biết một số người dùng đang hiểu chưa đầy đủ về mốc thời gian triển khai Thông tư. Ngày 15/4, khi Thông tư 08 có hiệu lực, là lúc các doanh nghiệp viễn thông bắt đầu được phép đối soát dữ liệu với C06. Theo quy định, doanh nghiệp có 30 ngày để đồng bộ toàn bộ dữ liệu thuê bao lên hệ thống VNeID.

Với quyết tâm mọi khách hàng đều được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trước thời hạn khóa SIM theo Thông tư 08, các nhà mạng cho biết toàn hệ thống sẽ không nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, tăng cường tối đa nhân lực để giúp khách hàng xác thực thông tin ở bất cứ nơi đâu.

Trước đó, để xử lý tình trạng SIM rác, cơ quan quản lý đã triển khai nhiều giải pháp như Luật Viễn thông 2023 và Nghị định 163/2024, yêu cầu thông tin thuê bao phải trùng khớp với dữ liệu dân cư, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp và người sử dụng. Thông tư 08 là bước tiếp theo, hướng tới mục tiêu mỗi số điện thoại gắn với một danh tính xác thực./.

Theo TTXVN