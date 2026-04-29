Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, có 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, cự ly trung bình khoảng 100km/trạm.

Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông tin về vị trí các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông nhằm phục vụ nhu cầu của người dân lưu thông trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Cụ thể, đối với các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác, trên tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ hiện nay có 5 trạm dừng nghỉ đang vận hành khai thác là các trạm Giẽ - Ninh Bình (trạm của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC), Cao Bồ - Mai Sơn (Xuân Khiêm trái tuyến, Xuân Cương phải tuyến), La Sơn - Hòa Liên (trái tuyến), Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Ngoài ra còn có một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được đưa vào sử dụng. Các trạm dừng nghỉ, trạm dừng xe này đang phục vụ tốt nhu cầu của người dân và các phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.

Đối với các trạm dừng nghỉ đang đầu tư, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng 21/21 trạm dừng nghỉ. Hiện nay, các nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thi công trên hiện trường theo tiến độ hợp đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2026, trong thời gian đang đầu tư các trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ khu vực lân cận (bao gồm trạm cấp xăng dầu ...) của các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông và các tuyến kết nối với đường cao tốc.

Cụ thể, có 15 trạm đã hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác gồm các trạm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Nghi Sơn - Diễn Châu; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Bùng - Vạn Ninh; Vạn Ninh - Cam Lộ; Cam Lộ - La Sơn (trạm tạm); Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Km15); Quy Nhơn - Chí Thạnh; Vân Phong - Nha Trang; Nha Trang - Cam Lâm; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205); Phan Thiết - Dầu Giây; Cần Thơ - Hậu Giang; Hậu Giang - Cà Mau.

Trong 15 trạm đưa vào khai thác nói trên có 4 trạm có cây xăng phục vụ gồm các trạm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Hàm Nghi - Vũng Áng; Vũng Áng - Bùng; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205).

Như vậy, từ Hà Nội đi Cà Mau đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2026 có 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe có công trình dịch vụ công thiết yếu đưa vào khai thác, cự ly trung bình khoảng 100km/trạm.

Ngoài ra, còn có các nút giao ra vào tuyến cao tốc, tuyến kết nối các dịch vụ khu vực lân cận (bao gồm trạm cấp xăng dầu, phục vụ ăn uống ...) cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và phương tiện giao thông lưu thông trên cao tốc.

