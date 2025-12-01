Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

CNN: Tổng thống Maduro hé lộ khả năng từ chức

Nhật Lệ
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Caracas leo thang, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro được cho là đã phát tín hiệu sẵn sàng từ chức, nhưng không phải bây giờ, mà trong vòng 18 tháng nữa

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Caracas leo thang, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro được cho là đã phát tín hiệu sẵn sàng từ chức, nhưng không phải bây giờ, mà trong vòng 18 tháng nữa

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát tín hiệu từ chức trong 18 tháng tới trong nỗ lực giảm leo thang căng thẳng với Washington Ảnh: Times of India

Theo CNN và nhiều nguồn tin quốc tế, chính quyền tổng thống Nicolas Maduro đã liên hệ với đại diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump để nỗ lực thiết lập đối thoại giữa hai nước. Và trong các cuộc trao đổi không chính thức với đại diện của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Maduro đã bày tỏ ý định rời vị trí trong vòng 18 tháng. Đây là lần hiếm hoi lãnh đạo Venezuela phát tín hiệu về một lộ trình chuyển giao quyền lực có thời hạn.

CNN lưu ý rằng một số quan chức Mỹ cho rằng đề xuất từ ​​chức trong vòng 18 tháng nữa là có thể chấp nhận được như một giải pháp tiềm năng cho xung đột giữa Caracas và Washington. Tuy nhiên, Nhà Trắng cuối cùng vẫn yêu cầu tổng thống Venezuela từ chức ngay lập tức.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Ảnh: TASS

Căng thẳng càng gia tăng khi cuối tháng 11, Tổng thống Trump tuyên bố đóng cửa hoàn toàn không phận Venezuela, đồng thời triển khai quy mô lớn lực lượng Mỹ tới Caribe. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu ngầm hạt nhân cùng hơn 16.000 binh sĩ đã được điều tới khu vực, với lý do Caracas “không chống ma túy đủ quyết liệt”. Từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiêu diệt hơn 80 nghi phạm và đánh chìm ít nhất 20 tàu cao tốc.

Nhiều hãng truyền thông Mỹ cũng cảnh báo nguy cơ Washington tiến hành hành động quân sự chống lại Venezuela trong thời gian tới. Tổng thống Trump thậm chí úp mở rằng Mỹ sẽ “sớm bắt đầu các hoạt động trên bộ” để ngăn chặn hoạt động buôn ma túy, song không nêu chi tiết.

Hiện cả hai bên đều duy trì các kênh trao đổi hậu trường. Tuy nhiên, khoảng cách lập trường giữa việc rời ghế ngay lập tức hay sau 18 tháng tiếp tục là điểm nghẽn chính trong cuộc đối đầu đầy biến động này.

Nhật Lệ

Nguồn CNN, Times of India

